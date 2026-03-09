Παρελθόν από τον Προμηθέα αποτελεί ο Κούρο Σεγκούρα από το απόγευμα της Δευτέρας (9/3), με τους Πατρινούς να αναζητούν ήδη τον αντικαταστάτη του.

Την απομάκρυνση του Κούρο Σεγκούρα από τον πάγκο του Προμηθέα αποφάσισε η διοίκηση της ομάδας της Πάτρας το απόγευμα της Δευτέρας (9/3), μετά και την τελευταία ήττα από την ΑΕΚ στην Stoiximan GBL, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η διοίκηση του Προμηθέα εξέταζε το τελευταίο δεκαήμερο την περίπτωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό, ωστόσο, του δόθηκε μια ευκαιρία κόντρα στην ΑΕΚ για να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικά πρόσωπο, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για να χωρίσουν οι δρόμοι των δυο πλευρών.

Ο Κούρο Σεγκούρα διαδέχθηκε τον Γιώργο Λιμνιάτη στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο μετά τη νίκη επί του Περιστερίου εκτός έδρας στις 28 Δεκεμβρίου δεν ξανακέρδισε και μέτρησε επτά ήττες! Γι' αυτό τον λόγο συνδυαστικά και με την αγωνιστική εικόνα οδηγήθηκαν οι δυο πλευρές στο «διαζύγιο».

Όσον αφορά τη διάδοχη κατάσταση ο Νίκος Βετούλας και ο Μάκης Γιατράς είναι εκείνοι που θεωρούν ως καλύτερες επιλογές οι ιθύνοντες του Προμηθέα, ενώ τις προπονήσεις θα κάνει πιθανότατα ο συνεργάτης του Σεγκούρα, Μάριος Μπατής, μέχρι να ανακοινωθεί ο νέος τεχνικός.

Βέβαια, πρόθεση των Πατρινών είναι να κλείσει άμεσα το κεφάλαιο του αντικαταστάτη του Ισπανού, καθώς ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι εκτός έδρας το επόμενο Σάββατο (14/3) με τη Μύκονο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.