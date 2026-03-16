Μπαζίνας: «Είναι όμορφο να ακούς ότι μεγάλες ομάδες ενδιαφέρονται για εσένα»

Ο Νάσος Μπαζίνας έκανε τη διαφορά για τον Προμηθέα απέναντι στη Μύκονο και κλήθηκε να σχολιάσει πόσο εύκολο είναι να παραμείνει συγκεντρωμένος στη φετινή σεζόν, πριν το επόμενο βήμα.

Ο Προμηθέας Πατρών πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από επτά συνεχόμενες ήττες, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Νάσο Μπαζίνα.

Ο διεθνής γκαρντ γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, εννέα ασίστ και τρία ριμπάουντ, έχοντας κομβική συμβολή στη νίκη των Πατρινών. Μιλώντας στο ΕΟΚ Webradio, ο Μπαζίνας κλήθηκε να σχολιάσει την προσωπική του απόδοση, τους στόχους του Προμηθέα, αλλά και το μέλλον του.

Αναλυτικά μίλησε:

Για το αν έχει εξασφαλιστεί η παραμονή: «Είχαμε τους τραυματισμούς και δεν υπήρχε κάποια σκέψη. Υπήρχε μόνο το θέμα να βρούμε χημεία και έπρεπε να δώσει κάποιος κάτι παραπάνω και να πάρουμε τις απαιτούμενες νίκες. Πήραμε μία σημαντική νίκη και κοιτάμε το επόμενο μόνο. Να είμαστε σοβαροί στα πέντε εναπομείναντα παιχνίδια. Δεν υπήρχε κάποια σκέψη στη βαθμολογία για άγχος, μόνο ότι πρέπει να παίρνουμε τις νίκες που πρέπει».

Για το αν αισθάνονται ότι έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους: «Δε μπορώ να μιλήσω με το “αν” και το “τι θα γινόταν διαφορετικά”. Αυτή είναι η βαθμολογική μας κατάσταση κι έτσι πρέπει να πορευτούμε. Κοιτάμε το παρόν, όχι το παρελθόν. Πρέπει να αποδώσουμε και να πάρουμε τις νίκες. Έγινε ό,τι έγινε και δε μπορούμε να το αλλάξουμε. Τώρα πρέπει να συσπειρωθούμε και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία: «Σίγουρα έπρεπε να υπάρξει μία συσπείρωση στην ομάδα προκειμένου να μείνουμε δυνατοί στη δύσκολη κατάσταση. Ήμασταν όλοι σαν μία γροθιά. Ο κόουτς Γιατράς βοήθησε πάρα πολύ με την επιστροφή του, είναι η ψυχή και η σημαία της ομάδας. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όπως είπε και ο κόουτς Μπατής στις δηλώσεις του, δεν αλλάξαμε κάτι, μόνο 2-3 λίγα πράγματα. Κάναμε αυτό που έπρεπε, η ομάδα συσπειρώθηκε».

Για τον στόχο του Προμηθέα: «Από τη θέση που βρισκόμαστε, στόχος είναι να μπούμε στην οκτάδα. Δε μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο με την κατάσταση που υπάρχει».

Για την αξιοποίηση των ανερχόμενων ταλέντων στον Προμηθέα: «Ο Προμηθέας πηγαίνει με αυτόν τον τρόπο και υπάρχουν παίκτες να υποστηρίξουν το πρόγραμμα “ΝΟΥΣ”. Η ομάδα πιστεύει στους παίκτες, τους έχουν εμπιστοσύνη και σε αυτό το μοτίβο που κινείται. Είμαι χαρούμενος που αναδείχθηκα από αυτό το πρόγραμμα και χαίρομαι και για τους συμπαίκτες μου που είμαστε χρόνια μαζί. Ο κάθε παίκτης δείχνει τι μπορεί να καταφέρει και το πόσο μπορεί η ομάδα να βασιστεί πάνω του σε βάθος χρόνου. Δείχνουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα, όλοι βοηθήσαμε στο να νικήσουμε τη Μύκονο. Είναι όμορφο να βλέπεις νέα παιδιά να εξελίσσονται στην ομάδα. Μακάρι κι άλλες να ακολουθήσουν. Όμως, είναι εύκολο να το λες και δύσκολο να το κάνεις. Με μεγάλη πίστη και πλάνο μπορεί να γίνει. Χρειάζεται και στήριξη στους παίκτες. Εδώ και παίκτες βγαίνουν και νίκες έρχονται. Σίγουρα υπάρχουν Έλληνες παίκτες».

Για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό: «Ήμουν εκτός δύο εβδομάδες και ήθελα να βοηθήσω πολύ. Είμαι χαρούμενος που γύρισα και βοήθησα την ομάδα μου να νικήσει, είναι μεγάλη χαρά για ‘μένα».

Για το πόσο εύκολο είναι να μείνει συγκεντρωμένος στην τωρινή σεζόν πριν το επόμενο βήμα: «Σίγουρα είναι ένα όμορφο πράγμα το να ακούς μεγάλες ομάδες να ενδιαφέρονται για ‘σένα. Ευτυχώς έχω ανθρώπους δίπλα μου, αλλά και στην ομάδα, να με συμβουλεύουν με σωστά πράγματα. Είμαι τυχερός γιατί και η οικογένεια μου με στηρίζει και με κρατούν ταπεινό. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου μετά το ενδιαφέρον των άλλων ομάδων, είναι το παρόν στον Προμηθέα. Πρέπει να πάρουμε νίκες, να εξελιχθώ και να μείνω υγιής. Για μεταγραφές και οτιδήποτε υπεύθυνοι είναι άλλοι να ασχοληθούν. Εγώ είμαι υπεύθυνος να αποδίδω στο παρκέ, να παίρνουμε νίκες. Όταν έρθει η στιγμή, θα δούμε τι θα γίνει. Είμαι 1000% συγκεντρωμένος στην ομάδα, ούτε σε μεταγραφές, ούτε σε τίποτα άλλο».