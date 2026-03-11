Ο Ηρακλής, χωρίς να ζοριστεί, πήρε τη νίκη απέναντι στην TalTech με 76-63 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του ENBL.

Περίπατος ήταν το παιχνίδι του Ηρακλή με την TalTech, καθώς ο Γηραιός, χωρίς να ζοριστεί, πήρε τη νίκη με 76-63 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Από την αρχή μέχρι και το φινάλε ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο, φτάνοντας με άνεση στην τελική νίκη, καθώς η TalTech δεν μπόρεσε να κοντράρει τους Θεσσαλονικείς.

Ο Έλντερ Ντέιβις σταμάτησε στους 18, ενώ 13 πρόσθεσε ο Γουέαρ και 11 ο Στρονγκ. Ο Γιουρκατάμ είχε 13 για την TalTech.

Ηρακλής - TalTech: Το ματς

Ο Ηρακλής μπήκε δυναμικά και στο πρώτο δεκάλεπτο είχε ήδη διαφορά 9 πόντων, την οποία ανέβασε ακόμη περισσότερο στην συνέχεια. Μετά το 24-15 του δεκαλέπτου, ο Γηραιός έκανε το 44-27 στο ημίχρονο και έθεσε τις βάσεις για τη νίκη και την πρόκριση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση δεν άλλαξε. Ο Ηρακλής είχε τον απόλυτο έλεγχο, με την TalTech, όσο και αν προσπαθούσε, με νην καταφέρνει να κάνει την ανατροπή. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 62-45, ενώ στο τέλος του αγώνα οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 76-63.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 44-27, 62-45, 76-63

Iraklis BC Min PTS FG 3P FT REB AST STL TO D. Funderburk 9:36 3 1/5 0/2 1/1 2 0 0 1 Z. Darko Kelly 24:13 5 2/6 1/4 0/0 1 2 0 1 N. Tsiakmas 25:25 7 3/7 1/4 0/0 0 6 0 2 L. Ware 24:20 13 4/7 0/0 5/8 7 1 1 1 J. Edler-Davis 23:06 18 7/11 3/5 1/1 6 1 1 0 J. Strong 19:42 11 4/11 1/3 2/2 2 2 2 1 S. Smith 23:24 5 2/6 0/0 1/4 13 1 2 2 D. Moraitis 14:35 3 1/8 1/7 0/0 2 3 2 1 K. Kampouridis 5:33 4 0/1 0/0 4/6 4 1 0 0 V. Christidis 7:07 5 2/3 0/0 1/2 3 1 0 1 C. Syllas 20:20 2 1/4 0/2 0/0 5 0 1 1 M. Giannikos 2:39 0 0/1 0/1 0/0 1 0 0 0 Team - 76 27/70 7/28 15/24 48 18 12 11