Ηρακλής - TalTech 76-63: Άνετα στους «8» ο Γηραιός
Περίπατος ήταν το παιχνίδι του Ηρακλή με την TalTech, καθώς ο Γηραιός, χωρίς να ζοριστεί, πήρε τη νίκη με 76-63 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
Από την αρχή μέχρι και το φινάλε ο Ηρακλής είχε τον έλεγχο, φτάνοντας με άνεση στην τελική νίκη, καθώς η TalTech δεν μπόρεσε να κοντράρει τους Θεσσαλονικείς.
Ο Έλντερ Ντέιβις σταμάτησε στους 18, ενώ 13 πρόσθεσε ο Γουέαρ και 11 ο Στρονγκ. Ο Γιουρκατάμ είχε 13 για την TalTech.
Ηρακλής - TalTech: Το ματς
Ο Ηρακλής μπήκε δυναμικά και στο πρώτο δεκάλεπτο είχε ήδη διαφορά 9 πόντων, την οποία ανέβασε ακόμη περισσότερο στην συνέχεια. Μετά το 24-15 του δεκαλέπτου, ο Γηραιός έκανε το 44-27 στο ημίχρονο και έθεσε τις βάσεις για τη νίκη και την πρόκριση.
Στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση δεν άλλαξε. Ο Ηρακλής είχε τον απόλυτο έλεγχο, με την TalTech, όσο και αν προσπαθούσε, με νην καταφέρνει να κάνει την ανατροπή. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 62-45, ενώ στο τέλος του αγώνα οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 76-63.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 44-27, 62-45, 76-63
|Iraklis BC
|Min
|PTS
|FG
|3P
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|D. Funderburk
|9:36
|3
|1/5
|0/2
|1/1
|2
|0
|0
|1
|Z. Darko Kelly
|24:13
|5
|2/6
|1/4
|0/0
|1
|2
|0
|1
|N. Tsiakmas
|25:25
|7
|3/7
|1/4
|0/0
|0
|6
|0
|2
|L. Ware
|24:20
|13
|4/7
|0/0
|5/8
|7
|1
|1
|1
|J. Edler-Davis
|23:06
|18
|7/11
|3/5
|1/1
|6
|1
|1
|0
|J. Strong
|19:42
|11
|4/11
|1/3
|2/2
|2
|2
|2
|1
|S. Smith
|23:24
|5
|2/6
|0/0
|1/4
|13
|1
|2
|2
|D. Moraitis
|14:35
|3
|1/8
|1/7
|0/0
|2
|3
|2
|1
|K. Kampouridis
|5:33
|4
|0/1
|0/0
|4/6
|4
|1
|0
|0
|V. Christidis
|7:07
|5
|2/3
|0/0
|1/2
|3
|1
|0
|1
|C. Syllas
|20:20
|2
|1/4
|0/2
|0/0
|5
|0
|1
|1
|M. Giannikos
|2:39
|0
|0/1
|0/1
|0/0
|1
|0
|0
|0
|Team
|-
|76
|27/70
|7/28
|15/24
|48
|18
|12
|11
|TalTech / Alexela
|Min
|PTS
|FG
|3P
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|S. Post
|30:03
|8
|2/9
|1/4
|3/10
|3
|3
|2
|8
|T. Jurkatamm
|24:39
|13
|5/6
|0/1
|3/6
|9
|0
|1
|1
|O. Metsalu
|26:11
|6
|3/6
|0/1
|0/0
|6
|1
|1
|2
|R. Pehka
|28:04
|12
|6/10
|0/0
|0/0
|1
|3
|0
|0
|O. Suurorg
|17:48
|6
|2/5
|2/4
|0/0
|2
|2
|0
|1
|K. Valb
|12:15
|0
|0/3
|0/2
|0/0
|2
|4
|0
|2
|S. Sutt
|12:25
|0
|0/2
|0/1
|0/0
|3
|1
|1
|0
|K. Kitsing
|17:43
|8
|2/7
|1/6
|3/5
|2
|0
|0
|1
|I. Sunelik
|3:32
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|1
|0
|T. Niits
|27:20
|10
|4/9
|0/0
|2/4
|8
|2
|0
|1
|Team
|-
|63
|24/57
|4/19
|11/25
|38
|16
|6
|16
