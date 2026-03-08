Βεζυρτζής για ΠΑΟΚ και Euroleague: «Μην αποκλείουμε τίποτα»

Ο Νίκος Βεζυρτζής μίλησε για την πιθανότητα να συμμετέχει ο ΠΑΟΚ στη Euroleague στο μέλλον.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Πριν την έναρξη του ματς, ο πρόεδρος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Νίκος Βεζυρτζής μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στο ενδεχόμενο να παίξει ο ΠΑΟΚ στη Euroleague στο μέλλον, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Τρινκιέρι.

Για τον Τρινκιέρι τόνισε: «Ήδη έχει αναλάβει προσωρινά, προπονεί και την ομάδα, θα κατευθύνει και το προπονητικό τιμ. Βάζουμε τον προγραμματισμό μας για του χρόνου. Κατ’ αρχήν ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση ο κύριος Μυστακίδης, που έφυγε από το Λονδίνο για να τον συναντήσει στο Μιλάνο. Η συνδρομή του Μυστακίδη έκανε τον Τρινκιέρι να έρθει στον ΠΑΟΚ, εμείς συμπληρώσαμε σε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το μπάσκετ».

Για την Euroleague είπε: «Αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ρευστά, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν είτε σε Euroleague, είτε σε ΝΒΑ Europe. Εμείς θα σκεφτούμε και να μην αποκλείουμε τίποτα. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει το θέμα. Πολλά είναι στο πρόγραμμα να γίνουν και θα γίνουν»