Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τη συμμετοχή του τη νέα χρονιά στο Eurocup, ενώ δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει πως η ελληνική ομάδα αιτήθηκε άδεια Euroleague που δεν ισχύει.

Η παρουσία του πανίσχυρου οικονομικά παράγοντα Αριστοτέλη Μυστακίδη και η συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι είναι λογικό να έχουν δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Προσδοκίες που ξεπερνούν τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από το Eurocup που είναι στόχος και σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα φτάνουν μέχρι την Euroleague.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο «δικέφαλος» μοιάζει έτοιμος για να κερδίσει μια θέση στο Eurocup, ώστε μέσα από εκεί να φτάσει στη Euroleague, ένα δημοσίευμα της Mundo Deportivo επισπεύδει τις διαδικασίες, χωρίς όμως να υπάρχει βάση σ’ αυτό το θέμα.

Το ρεπορτάζ από την Ισπανία αναφέρει: «Η Μονακό αντιμετωπίζει πολύ δύσκολο έργο στη συνέχιση της συμμετοχής της στη διοργάνωση λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Ωστόσο, η ανησυχία στα γραφεία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι περιορισμένη, καθώς υπάρχει μια σημαντική λίστα αναμονής για την αντικατάστασή τους. Αυτό ισχύει και για την πλήρωση των νέων θέσεων σε περίπτωση που η EuroLeague αποφασίσει τελικά να επεκτείνει τις ομάδες από τις 20 που είναι τώρα σε 22 ή ακόμα και 24».

Μάλιστα, ο Τσους Μπουένο, νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague έχει ήδη δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι ο αριθμός των ομάδων με μακροπρόθεσμες άδειες πιθανότατα θα επεκταθεί, και μάλιστα υπαινίχθηκε ότι αυτές οι άδειες θα γίνουν μόνιμες. Κάποιες θα δοθούν σε ομάδες που έχουν πληρώσει προηγουμένως ετήσιο τέλος συμμετοχής, ενώ άλλες θα αφορούν ομάδες που βρίσκονται εκτός του οικοσυστήματος της Euroleague και, με σημαντικούς οικονομικούς πόρους, καταθέτουν ισχυρές προσφορές για να ενταχθούν σε αυτόν τον κορυφαίο σύλλογο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για τον ΠΑΟΚ, η Mundo Deportivo υπογραμμίζει: «Αυτή η ιστορική ελληνική ομάδα είχε περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο. Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει χτίσει κυρίως στον τομέα της εξόρυξης. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια EuroLeague για την επόμενη σεζόν. Και για το σκοπό αυτό, δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά για να χτίσουν μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα».

Στον ΠΑΟΚ τηρούν μια στάση αναμονής τα τελευταία 24ωρα και παρακολουθούν τις εξελίξεις, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όλα τα ενδεχόμενα που θα παρουσιαστούν. Πάντως, ως τώρα εκείνο που μοιάζει πιο εφικτό είναι να αφήσει στο τέλος της σεζόν ο ΠΑΟΚ το FIBA Europe Cup και να αγωνιστεί στο Eurocup, το οποίο αποτελεί τον... προθάλαμο της Euroleague.

