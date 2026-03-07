Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 14ο ημιμαραθώνιο Αθήνας

Τι ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν την Κυριακή (8/3) για τον 14ο ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Με τη συμμετοχή 33.000 δρομέων, σε όλες τις αποστάσεις, θα διεξαχθεί την Κυριακή (8/3) ο 14ος ημιμαραθώνιος της Αθήνας, με επίκεντρο την Πλατεία Συντάγματος.

Η Διεύθυνση Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ανακοίνωσε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα ισχύσουν την Κυριακή 8 Μαρτίου, ημέρα διεξαγωγής του ημιμαραθωνίου της Αθήνας.

Αναλυτικά, η Τροχαία αποφάσισε:

«Α. Την προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο.) και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, την Κυριακή 08/03/2026, στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄

– Στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει ως ανωτέρω κατά τις ώρες 05.00΄ έως 15.00΄, ενώ περαιτέρω στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σουρή και Λ. Βασ. Σοφίας, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από την 14.00΄ ώρα του Σαββάτου 07/03/2026 έως την 14.00΄ ώρα της Κυριακής 08/03/2026.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έω ς 14.00΄

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄

– Στο τμήμα της από Αμερικής έως πλ. Συντάγματος η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από ώρα 06.00΄ έως ώρα 14.00΄.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Ομονοίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Συντάγματος, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, σταδιακά από ώρα 06.00΄ έως ώρα 14.00΄.

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Μελετίου και της πλατείας Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Μάρνης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αραβαντινού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ρηγίλλης σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιεράς Οδού και της πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Τιμολέοντος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00.

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Βασ. Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανόρμου και Λ. Κηφισίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ από τη Λ. Κατεχάκη έως τον πύργο Αθηνών και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου έως τη Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Λεβαδείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων έως τη Λ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Β. Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου – Αγ. Μελετίου.

Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

Λ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Βασ. Σοφίας – Κόκκαλη.

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης (μόνο για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ε.Κ.Α.Β.).

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου.

Λ. Βασ. Κων/νου – Ηρώδου Αττικού.

Τα χρονικά διαστήματα των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων τροχαίας της Υ.Τ. Αθηνών.

Η Υ.Τ. Αθηνών να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για την υλοποίηση της παρούσας.

Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (Α-100) «Κώδικας οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις».



