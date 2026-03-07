Ο διαιτητής Πολυχρόνης ανακάλεσε πέναλτι που έδωσε υπέρ της ΑΕΚ στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, όμως το ανακάλεσε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια τoυ γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet με προβάδισμα ενός γκολ, το οποίο πέτυχε ο Άρολντ Μουκουντί στο πρώτο μέρος.

Ο Δικέφαλος στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι, όμως ανακλήθηκε μέσω VAR. Στο 45+3' ο Ρότα πέρασε υπέροχη τα πάσα προς τον Ελίασον, ο οποίος βγήκε απέναντι στον Αναγνωστόπουλο, τον απέφυγε και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι, όμως μετά από παρέμβαση του VAR Ευαγγέλου εξέτασε τη φάση, ακύρωσε την απόφαση του και έδωσε κίτρινη στον εξτρέμ της Ένωσης για θέατρο.