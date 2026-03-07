ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet: Ο Πολυχρόνης ανακάλεσε πέναλτι και έδωσε κίτρινη στον Ελίασον για θέατρο
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια τoυ γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet με προβάδισμα ενός γκολ, το οποίο πέτυχε ο Άρολντ Μουκουντί στο πρώτο μέρος.
Ο Δικέφαλος στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι, όμως ανακλήθηκε μέσω VAR. Στο 45+3' ο Ρότα πέρασε υπέροχη τα πάσα προς τον Ελίασον, ο οποίος βγήκε απέναντι στον Αναγνωστόπουλο, τον απέφυγε και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.
Ο διαιτητής Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι, όμως μετά από παρέμβαση του VAR Ευαγγέλου εξέτασε τη φάση, ακύρωσε την απόφαση του και έδωσε κίτρινη στον εξτρέμ της Ένωσης για θέατρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.