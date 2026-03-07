Pre League: Απευθείας άνοδος για το Ρέθυμνο στη Volley League

To Ρέθυμνο πανηγύρισε την απευθείας άνοδό του στη Volley League ανδρών μετά από 21 χρόνια, κατακτώντας την πρώτη θέση στη Pre League.

Η ομάδα του Ρεθύμνου επικράτησε με 3-0 του Πηγάσου Πολίχνης και με τους τρεις αυτούς βαθμούς εξασφάλισε την κατάκτηση της πρώτης θέσης της Pre League ανδρών και μαζί την επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ.

Τελευταία φορά που βρέθηκε το Ρέθυμνο στην πρώτη κατηγορία ήταν τη σεζόν 2004-05 όταν και κατέλαβε την 11η θέση στη Volley League.

Πλέον η Κρήτη θα έχει δύο εκπροσώπους τη νέα αγωνιστική σεζόν στην πρώτη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, όπου φυσικά ήδη βρίσκεται ο ΟΦΗ.

Για το δεύτερο εισιτήριο στη Volley League ανδρών θα αγωνιστούν ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ήφαιστος Φλώρινας και ο Πανερυθραϊκός

     

