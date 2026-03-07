ΑΕΚ - Προμηθέας: Χτύπησε ο Γκρέι, αλλά επέστρεψε στο ματς
Άτυχη στιγμή για τον Ραϊκούαν Γκρέι στο ματς της ΑΕΚ με το Προμηθέα για τη Stoiximan GBL. Ο παίκτης της Ένωσης τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από μια φάση με τον Χάρις και χτύπημα που δέχθηκε.
Βγήκε αμέσως εκτός παρκέ και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τον ίδιο να δείχνει απογοητευμένος. Στη συνέχεια πήγε και έκατσε στον πάγκο της Βασίλισσας.
Ο κόσμος της ΑΕΚ τον αποθέωσε και λίγο αργότερα πέρασε ξανά στην πεντάδα της ΑΕΚ. Όλα καλά για τον Σάκοτα και τον Ραϊκουάν.
