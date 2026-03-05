Κατσίβελης και Φλιώνης έχουν λείψει από την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμών. Ποιες οι πιθανότητες να παίξουν με Προμηθέα.

Στις επίσημες υποχρεώσεις επιστρέφει η ΑΕΚ, με την επανέναρξη της Stoiximan GBL μετά τη διακοπή για το Κύπελλο Ελλάδος και τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας. Η Βασίλισσα υποδέχεται τον Προμηθέα στις 7 Μάρτη (12:45) και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έχει ενημερώσει τον κόσμο πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων.

Η Ένωση έχει στερηθεί τους Δημήτρη Φλιώνη και Δημήτρη Κατσίβελη στα τελευταία ματς λόγω τραυματισμών, όμως ο χρόνος και η διακοπή λειτουργεί υπέρ τους.

Τα δεδομένα για Φλιώνη και Κατσίβελη

Ο Κατσίβελης σίγουρα είναι πιο κοντά στην επιστροφή και έχει καλές πιθανότητες να είναι έτοιμος να αγωνιστεί το Σάββατο κόντρα στον Προμηθέα. Τις τελευταίες μέρες πήρε μέρος στις προπονήσεις και νιώθει πολύ καλύτερα.

Πιο πίσω είναι ο Φλιώνης, ο οποίος μέχρι την Τετάρτη δεν είχε μπει στις προπονήσεις, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αποκατάστασης. Δεν είναι απίθανο να προλάβει το ματς με τον Προμηθέα, ωστόσο οι πιθανότητες είναι λίγες και σαφώς λιγότερες από τον Κατσίβελη που έχει μπει ήδη στις προπονήσεις.

Όλα θα κριθούν και από τις τελευταίες προπονήσεις και από όσα θα διαπιστώσει ο Ντράγκαν Σάκοτα και το επιτελείο του την Παρασκευή 7 Μάρτη. Άλλωστε και οι δύο είναι κομβικοί για την ομαλή λειτουργεία της Βασίλισσας σε άμυνα και επίθεση.

Όταν λείπουν η απουσία τους είναι αισθητή και ειδικά στα ματς που δεν μπορούσε να αγωνιστεί κανείς εκ των δύο. Στην ΑΕΚ θέλουν την ομάδα πάνοπλη ενόψει των σπουδαίων αναμετρήσεων που έρχονται. Μην ξεχνάμε πως την Τετάρτη υπάρχει και το εντός έδρας ματς με την Τόφας για το BCL.