Η νέα σεζόν στην Elte League ξεκινάει σήμερα (02/10) με 16 ομάδες να ρίχνονται στη μάχη για τα δύο «χρυσά» εισιτήρια που θα παλέψουν για την άνοδό τους στη Stoiximan GBL.

Το νέο πρωτάθλημα της Elite League ξεκινάει σήμερα (02/10) με την αναμέτρηση του Λαυρίου με το Ψυχικό (17:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Συνολικά 16 ομάδες θα διεκδικήσουν δύο ανόδους στη Stoiximan GBL, ενώ τέσσερις θα υποβιβαστούν στη National League 1.

Τα φαβορί:

Αδιαμφισβήτητα όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος υπάρχει ένα φαβορί για την Elite League. Τον τίτλο φέτος παίρνει ο Πανιώνιος, ο οποίος υποβιβάστηκε την περασμένη σεζόν από τη Stoiximan GBL.

Οι «κυανέρυθροι», έχοντας αφήσει πίσω την χρονιά 2025-26, στρέφουν την προσοχή του στο ερχόμενο πρωτάθλημα, όπου θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να διεκδικήσουν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Με τον Νίκο Καραγιάννη στο «τιμόνι» και αρκετούς παίκτες που διαθέτουν εμπειρία είναι το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο.

Πέραν του Πανιωνίου, το Λαύριο ξέρει από ανόδους και μπορεί να απειλήσει σοβαρά τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία. Ο Παπάγου που εντυπωσίασε πέρυσι θα... παλέψει για να ολοκληρώσει ότι δεν έκανε την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Οι σταθερές δυνάμεις

Πρωτέας Βούλας και Μεγαρίδα προέρχονται αμφότερες από το Final Four. Πραγματοποίησαν πολύ καλή παρουσία την περασμένη σεζόν και φέτος είναι αδιαμφισβήτητα φαβορί για τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Αμύντας, Κόροιβος, Ψυχικό, Πανερυθραϊκός και Κομοτηνή που επανήλθε, ανήκουν στην κατηγορία των ομάδων που ξέρουν πολύ καλά το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και αν διαμορφώσουν την ταυτότητά τους από νωρίς μπορούν να φανούν ανταγωνιστικοί κα επικίνδυνοι αντίπαλοι.

Σε υψηλή κατηγορία φιλοδοξίας βρίσκεται και η ΑΓΕ Χαλκίδας, μια ομάδα που θέλει να σταθεροποιήσει την παρουσία της σε αυτό το επίπεδο, ενώ οι ΓΣ Σοφάδων και Μαχητές Πειραματικού Πεύκων συνεχίζουν τη δική τους προσπάθεια μετά την άνοδο στην Elite League, συνδυάζοντας την αγωνιστική σταθερότητα με τη ματιά και την έγνοια στην ανάπτυξη των ταλέντων που έχουν στις τάξεις τους.

Οι νέες

Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επιστρέφει σε μια κατηγορία που γνωρίζει, ενώ ο Γλαύκος/Έσπερος είναι ο μοναδικός από τους προβιβασμένους που δεν είχε προηγούμενη συμμετοχή στην Elite League/Α2. Για τον σύλλογο της Πάτρας, λοιπόν, η σεζόν έχει χαρακτήρα πρώτης φοράς.

Ακόμη πιο ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Η κρητική ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της μέσω wild card, μετά την ειδική διαδικασία αδειοδότησης της ΕΟΚ. Για μια ομάδα που εκπροσωπεί το Αρκαλοχώρι και συνολικά την Κρήτη σε αυτό το επίπεδο, η ίδια η παρουσία στην Elite League αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο.

