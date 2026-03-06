Το πρώτο γκολ του Γιάρεμτσουκ δεν έφτασε στη Λιόν, που ισοφάρισε σε 2-2 τη Λανς αλλά ηττήθηκε 5-4 στα πέναλτι και έμεινε εκτός Κυπέλλου.

Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας πήρε η Λανς, που παρότι είδε τη Λιόν να επιστρέφει από το 0-2 και να ισοφαρίζει σε 2-2, επικράτησε 5-4 στα πέναλτι. Το πρώτο του γκολ με την Ολιμπίκ σημείωσε ο, δανεικός από τον Ολυμπιακό, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό.

Τοβέν (23') και Σιμά (45+1') έδωσαν ισχυρό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ήρθαν οι απαντήσεις από τους Λιονέ. Πρώτα ο Γιάρεμτσουκ (που νωρίτερα είχε και δοκάρι) μείωσε με ωραία κεφαλιά στο 67' και εν συνεχεία ο Ιμπέρ εκμεταλλεύτηκε λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Εκεί, οι φιλοξενούμενοι ήταν αλάνθαστοι, με τον Ρισέ να εξιλεώνεται για το λάθος του στις καθυστερήσεις σταματώντας τον Νιακατέ, με τη Ρασίνγκ να περνά στην τετράδα του Coupe de France μαζί με Στρασβούργο, Νις και Τουλούζ.