Ο Κώστας Παπαδάκης μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, αποκαλύπτοντας πως το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν ο Ματίας Λεσόρ.

Το Περιστέρι μέσω βίντεο στα social media δημοσίευσε τον Κώστα Παπαδάκη να διηγείται τις δυσκολίες που πέρασε όταν τραυματίστηκε.

Ο διεθνής γκαρντ αποκάλυψε πώς άλλαξε η ζωή του μετά το κάταγμα περόνης όπου έπαθε κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Επίσης αναφέρθηκε και στον Ματίας Λεσόρ, αναφέροντας πως το πράγμα που σκέφτηκε ήταν ο Γάλλος σέντερ, καθώς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για ενάμιση χρόνο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η δημοσίευση του Περιστερίου:

«Στο δεύτερο επεισόδιο του «Beyond The Game» powered by @heron.gr ο Κώστας Παπαδάκης μοιράζεται τη δύσκολη στιγμή που έζησε τρεις μέρες μετά τη νικητήρια πρεμιέρα του πρωταθλήματος: ένα κάταγμα περόνης που τον τρόμαξε περισσότερο απ’ όσο περίμενε.

Η πρώτη σκέψη; Ο Ματίας Λεσόρ, που έμεινε εκτός δράσης για ενάμιση χρόνο. Ο φόβος πως θα έχανε όλη τη σεζόν ήταν μεγάλος.

Όμως, με την καθοδήγηση του γιατρού, την αμέριστη υποστήριξη των φυσιοθεραπευτών και του γυμναστή του Περιστερίου καθώς και όλου του οργανισμού, ο Κώστας γύρισε στο παρκέ σε μόλις τέσσερις μήνες, έτοιμος να βοηθήσει ξανά την ομάδα και να συνεχίσει να γράφει ιστορία!