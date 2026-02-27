Παπαδάκης για τον τραυματισμό του: «Όταν άκουσα κάταγμα περόνης, σκέφτηκα τον Λεσόρ»
Το Περιστέρι μέσω βίντεο στα social media δημοσίευσε τον Κώστα Παπαδάκη να διηγείται τις δυσκολίες που πέρασε όταν τραυματίστηκε.
Ο διεθνής γκαρντ αποκάλυψε πώς άλλαξε η ζωή του μετά το κάταγμα περόνης όπου έπαθε κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Επίσης αναφέρθηκε και στον Ματίας Λεσόρ, αναφέροντας πως το πράγμα που σκέφτηκε ήταν ο Γάλλος σέντερ, καθώς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για ενάμιση χρόνο.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η δημοσίευση του Περιστερίου:
«Στο δεύτερο επεισόδιο του «Beyond The Game» powered by @heron.gr ο Κώστας Παπαδάκης μοιράζεται τη δύσκολη στιγμή που έζησε τρεις μέρες μετά τη νικητήρια πρεμιέρα του πρωταθλήματος: ένα κάταγμα περόνης που τον τρόμαξε περισσότερο απ’ όσο περίμενε.
Η πρώτη σκέψη; Ο Ματίας Λεσόρ, που έμεινε εκτός δράσης για ενάμιση χρόνο. Ο φόβος πως θα έχανε όλη τη σεζόν ήταν μεγάλος.
Όμως, με την καθοδήγηση του γιατρού, την αμέριστη υποστήριξη των φυσιοθεραπευτών και του γυμναστή του Περιστερίου καθώς και όλου του οργανισμού, ο Κώστας γύρισε στο παρκέ σε μόλις τέσσερις μήνες, έτοιμος να βοηθήσει ξανά την ομάδα και να συνεχίσει να γράφει ιστορία!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.