Παπαδάκης για τον τραυματισμό του: «Όταν άκουσα κάταγμα περόνης, σκέφτηκα τον Λεσόρ»

Παπαδάκης για τον τραυματισμό του: «Όταν άκουσα κάταγμα περόνης, σκέφτηκα τον Λεσόρ»

Παναγιώτης Αρταβάνης
papadakis_intime

bet365

Ο Κώστας Παπαδάκης μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, αποκαλύπτοντας πως το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν ο Ματίας Λεσόρ.

Το Περιστέρι μέσω βίντεο στα social media δημοσίευσε τον Κώστα Παπαδάκη να διηγείται τις δυσκολίες που πέρασε όταν τραυματίστηκε.

Ο διεθνής γκαρντ αποκάλυψε πώς άλλαξε η ζωή του μετά το κάταγμα περόνης όπου έπαθε κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Επίσης αναφέρθηκε και στον Ματίας Λεσόρ, αναφέροντας πως το πράγμα που σκέφτηκε ήταν ο Γάλλος σέντερ, καθώς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για ενάμιση χρόνο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η δημοσίευση του Περιστερίου:

«Στο δεύτερο επεισόδιο του «Beyond The Game» powered by @heron.gr ο Κώστας Παπαδάκης μοιράζεται τη δύσκολη στιγμή που έζησε τρεις μέρες μετά τη νικητήρια πρεμιέρα του πρωταθλήματος: ένα κάταγμα περόνης που τον τρόμαξε περισσότερο απ’ όσο περίμενε.

Δείτε Επίσης

Εθνική Ανδρών: Η 12άδα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο
Εθνική Ανδρών: Η 12άδα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο

Η πρώτη σκέψη; Ο Ματίας Λεσόρ, που έμεινε εκτός δράσης για ενάμιση χρόνο. Ο φόβος πως θα έχανε όλη τη σεζόν ήταν μεγάλος.

 

Όμως, με την καθοδήγηση του γιατρού, την αμέριστη υποστήριξη των φυσιοθεραπευτών και του γυμναστή του Περιστερίου καθώς και όλου του οργανισμού, ο Κώστας γύρισε στο παρκέ σε μόλις τέσσερις μήνες, έτοιμος να βοηθήσει ξανά την ομάδα και να συνεχίσει να γράφει ιστορία!

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα