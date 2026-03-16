Σε δύο... Νίκολς μοιράστηκε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην Stoiximan GBL, με τον Τάι Νικολς του Περιστερίου και τον Ντέιβιντ Νίκολς του Κολοσσού να το κατακτούν.

Ο Τάι Νικολς του Περιστερίου και ο Ντέιβιντ Νίκολς του Κολοσσού H Hotels Collection ηγήθηκαν των επιτυχιών των ομάδων τους για την 21η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL και αναδείχθηκαν Stoiximan MVP of the Week!

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο αυτοί αθλητές αναδεικνύονται Stoiximan MVP of the Week, ενώ είναι η πρώτη φορά που οι ομάδες του Περιστερίου και Κολοσσού βγάζουν κορυφαίο παίκτη αγωνιστικής για φέτος..

Οι δύο Αμερικανοί γκαρντ συγκέντρωσαν 26 βαθμούς στο ranking. Ο 29χρονος Τάι Νίκολς των «κυανοκίτρινων» στην εκτός έδρας νίκη επί του Αμαρουσίου Chery με 17 πόντους με 4/5 βολές, 5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ, 5 κλεψίματα, ένα λάθος σε 25’ και 40’’ συμμετοχής.

Και ο επίσης 29χρονος Ντέιβιντ Νίκολς στην επικράτηση των «θαλασσί» στην Ρόδο στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ηρακλή με 24 πόντους με 4/4 βολές, 10/12 δίποντα, 0/1 τρίποντο, ένα ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε 22’ και 11’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.