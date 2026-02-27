Όλα όσα έκαναν στο NCAA οι Έλληνες τα ξημερώματα.

Στέφανος Σπάρταλης και Πάρης Παπαδάτος ρίχτηκαν στη μάχη του NCAA τα ξημερώματα, με τον πρώτο να βοηθά την ομάδα του να φτάσει στη νίκη και τον δεύτερο να μην μπορεί να την βοηθήσει να αποφύγει την ήττα.

Στη νίκη του Μόνμουθ επί του Στόνι Μπρουκ με 82-69, ο Στέφανος Σπάρταλης ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 27’, σημειώνοντας 9 πόντους και 4/6 εντός παιδιάς και 1 /2 βολές, ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο.

Στην ήττα του Σεντ Φράνσις από το Στόνχιλ με 103-77, ο Πάρης Παπαδάτος ήρθε από τον πάγκο, έχοντας 8 πόντους με 1/7 εντός παιδιάς (0/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 5/5 βολές και 1 ριμπάουντ σε 20’ στο παρκέ.