Τέλος ο Κένταλ ΜακΚάλουμ από τον Προμηθέα

Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Προμηθέα Πατρών, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Προμηθέα ως ο κορυφαίος πασέρ του Basketball Champions League, αποτελώντας τον πρώτο ξένο των Πατρινών για τη σεζόν 2025/26.

Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στην ομάδα του Κούρο Σεγκούρα, η οποία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ΜακΚάλουμ μέτρησε 10.4 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ σε 11 συμμετοχές στη Stoiximan GBL.

Εξάλλου, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν ενώ ο Καρλ Γκαμπλ αποχώρησε από τη Μύκονο και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αμβούργο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Kendale McCullum. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».