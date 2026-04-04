Ο Εργκίν Άταμαν εξέφρασε την πίστη του ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει το 3/3 στα εναπομείναντα παιχνίδια της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση στην Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 96-63 για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα και πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια στην Euroleague και δεν έκρυψε την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3/3 απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Βαλένθια εκτός έδρας και Εφές στο «T-Center».

«Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα και ένα εξαιρετικό ρόστερ, με πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες. Είδαμε στο ματς με την Χάποελ ότι παίξαμε τέλεια αλλά κάναμε όλα τα λάθη στο τελευταίο πεντάλεπτο. Φυσικά και πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε τα τρία παιχνίδια που απομένουν στην Euroleague» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Νωρίτερα μιλώντας στην flash interview της ΕΡΤ ανέφερε: «Παίξαμε τέλεια στο πρώτο ημίχρονο. Πήραμε μεγάλη διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο ηρεμήσαμε και δεν χρησιμοποιήσαμε τους παίκτες που παίρνουν περισσότερα λεπτά στην Euroleague. Κερδίσαμε. Για εμάς τελείωσε αυτό το ματς και έχουμε μπροστά μας την κρίσιμη διαβολοβδομάδα στην Euroleague. Πρέπει να είμαστε σωματικά και πνευματικά έτοιμοι για το ταξίδι στην Ισπανία».

Όσο για το τι θα κρατήσει ενόψει της διπλής αγωνιστικής στην Ισπανία: «Από το σημερινό τίποτα, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην τωρινή ομάδα (σ.σ τον Προμηθέα) με την Μπαρτσελόνα και την Βαλένθια. Θα είναι τελείως διαφορετικά. Πρέπει να κρατήσουμε μερικά πράγματα από το ματς με την Χάποελ που παίξαμε τέλεια για 35 λεπτά, ώστε να παίξουμε 40 λεπτά σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, θα έχουμε αρκετές πιθανότητες να κερδίσουμε τα δύο ματς».