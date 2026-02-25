Εθνική Ελλάδος: Στην Εθνική Ελλάδος ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αντί του Ναζ
Στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδος μπήκε από σήμερα (25/02) ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, ο οποίος αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta νωρίτερα.
Συγκεκριμένα ο Βασίλης Σπανούλης στις κλήσεις του κάλεσε τον παίκτη της Νάπολι, όμως η ιταλική ομάδα δεν επέτρεψε στον νατουραλιζέ να αγωνιστεί λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στο δάχτυλό του σε αγώνα για το Κύπελλο Ιταλίας.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ο αδελφός του Ναζ, o Ελάιζα ενσωματώθηκε στην προπόνηση της Εθνικής.
Ο γκαρντ του Άρη σε 15 αναμετρήσεις την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στη Stoiximan GBL, μετράει μ.ο 12.1 πόντους και 4.5 ριμπάουντ.
Η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής:
«Με μία αλλαγή και μία προσθήκη συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών στη Sunel Arena.
Ο Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας. Παρότι έκανε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων και έτσι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον γκαρντ του Άρη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.