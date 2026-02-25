Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του τον Ναζ στην Εθνική Ελλάδος, ενόψει των δύο αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδος μπήκε από σήμερα (25/02) ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, ο οποίος αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta νωρίτερα.

Συγκεκριμένα ο Βασίλης Σπανούλης στις κλήσεις του κάλεσε τον παίκτη της Νάπολι, όμως η ιταλική ομάδα δεν επέτρεψε στον νατουραλιζέ να αγωνιστεί λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στο δάχτυλό του σε αγώνα για το Κύπελλο Ιταλίας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο αδελφός του Ναζ, o Ελάιζα ενσωματώθηκε στην προπόνηση της Εθνικής.

Ο γκαρντ του Άρη σε 15 αναμετρήσεις την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στη Stoiximan GBL, μετράει μ.ο 12.1 πόντους και 4.5 ριμπάουντ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής:

«Με μία αλλαγή και μία προσθήκη συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών στη Sunel Arena.

Ο Ελάιτζα Μήτρου – Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας. Παρότι έκανε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων και έτσι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον γκαρντ του Άρη».