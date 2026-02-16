Ο Άρης Λυκογιάννης αναλύει στο Gazzetta τη μεγάλη νίκη του Κολοσσού επί του Παναθηναϊκού και εξηγεί γιατί μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας πορείας.

Η επικράτηση του Κολοσσού Ρόδου με 102-97 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR αποτέλεσε μια από τις πιο ηχηρές στιγμές της φετινής σεζόν. Με πλάνο, ενέργεια και πίστη, η ομάδα της Ρόδου όχι μόνο κοίταξε στα μάτια έναν αντίπαλο υψηλότερης ποιότητας και μπάτζετ, αλλά κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να αντέξει στην πίεση των τελευταίων λεπτών.

Ο Άρης Λυκογιάννης μιλάει στο Gazzetta αναλυτικά για την προετοιμασία, το τακτικό πλάνο, τη διαχείριση των κρίσιμων κατοχών και το ευρύτερο μήνυμα που στέλνει μια τέτοια νίκη στο ελληνικό μπάσκετ.

«Το βίντεο της Δευτέρας ήταν… τιμωρία»

- Κόουτς, αν γυρίσουμε λίγο πίσω στην προετοιμασία του αγώνα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είπατε στους παίκτες σας όταν αρχίσατε να “χτίζετε” αυτό το παιχνίδι στο μυαλό σας; Πού πιστεύατε ότι μπορούσατε να τους χτυπήσετε;

«Παίξαμε τρία παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα – με Ολυμπιακό, Ηρακλή και ΑΕΚ – ήμασταν ανταγωνιστικοί αλλά χωρίς να κερδίσουμε. Ήταν μια κρίσιμη εβδομάδα και στο ματς με τον ΠΑΟΚ δεν είχαμε την ενέργεια που χρειαζόταν, με αποτέλεσμα να μείνουμε από δυνάμεις και πνευματική συγκέντρωση.

Το βίντεο που ακολούθησε τη Δευτέρα ήταν, ουσιαστικά, “βίντεο-τιμωρία”. Η εβδομάδα που ακολούθησε, όμως, με εξέπληξε. Η συγκέντρωση, η ενέργεια και η προσπάθεια να ακολουθήσουν τις οδηγίες για το πώς έπρεπε να αμυνθούμε και τι να στοχεύσουμε στην επίθεση ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μετά την τελευταία προπόνηση είπα μέσα μου: “Μακάρι να είχαμε αυτή τη συγκέντρωση πριν τον ΠΑΟΚ”, γνωρίζοντας και τις δυσκολίες του παιχνιδιού που ακολουθούσε».

- Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το καθοριστικό στοιχείο που έδωσε στον Κολοσσό τη νίκη απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο;

«Το περιφερειακό μας σουτ 100%. Η αποτελεσματικότητα που είχαμε και το γεγονός ότι ακολουθήσαμε το πλάνο. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα και δεν πήγαμε σε ατομικές ενέργειες και “ένας εναντίον ενός”. Αυτό ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει όλη την εβδομάδα».

- Τον Δεκέμβριο του 2024, ως προπονητής του Πανιωνίου, και έχοντας αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, βίωσες μια σκληρή ήττα με το καλάθι του Χουάντσο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Θεωρείς ότι η μοίρα σου χρωστούσε μια τόσο μεγάλη νίκη;

«Δεν είναι θέμα ότι σου χρωστάει κάτι η μοίρα. Αυτός είναι ο αθλητισμός και αυτό είναι και το μπάσκετ. Σε ένα ματς η μπάλα θα μπει και θα πανηγυρίσεις και στο άλλο δεν θα μπει και θα χάσεις. Αυτή τη φορά φτάσαμε μέχρι το τέλος, μπήκαν μεγάλα σουτ στο τελευταίο λεπτό και ήμουν από την πλευρά των πανηγυρισμών».

«Συνειδητή επιλογή να... τρέξουμε τον Παναθηναϊκό»!

- Στο κομμάτι της διαχείρισης ρυθμού, φάνηκε ότι ο Κολοσσός δεν φοβήθηκε να παίξει σε υψηλό τέμπο και να ανοίξει το σκορ. Ήταν συνειδητή επιλογή ρίσκου ή αποτέλεσμα της αυτοπεποίθησης που έχει χτίσει η ομάδα;

«Ήταν συνειδητή επιλογή. Γνωρίζαμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε παίξει ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, λιγότερο από 48 ώρες πριν. Είχαμε περισσότερη φρεσκάδα και έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Ξέραμε ότι έπρεπε να παίξουμε σε υψηλό τέμπο».

- Η ομάδα σας πέτυχε 102 πόντους σε μια δύσκολη έδρα. Ήταν θέμα τακτικής προετοιμασίας, ρυθμού ή κυρίως ψυχολογίας;

«Ήταν συνδυασμός όλων αυτών. Σε τέτοια ματς, για να μπορέσεις πρώτα να είσαι ανταγωνιστικός και δεύτερον να διατηρηθείς μέσα στο παιχνίδι για μεγάλο διάστημα, παίζει ρόλο και το πώς μπαίνει ο αντίπαλος στο ματς. Υπάρχει διαφορά ποιότητας, κακά τα ψέματα.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά και όταν αντέδρασε, έκανε αυτό που κάνουν οι μεγάλες ομάδες: παίζουν 2-3 λεπτά καλά και πιστεύουν ότι θα το πάρουν. Εκεί εμείς αντέξαμε. Είχαμε πίστη και πιστέψαμε ότι μπορούμε να αποτελέσουμε την εξαίρεση, ότι μία φορά μπορεί ο “μικρός” να κερδίσει τον “μεγάλο”».

- Πώς διαχειριστήκατε τις κρίσιμες κατοχές στα τελευταία λεπτά, όταν ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο σκορ; Υπήρξε συγκεκριμένη οδηγία που έκανε τη διαφορά;

«Είχαμε πει να χτυπηθούν pick n’ roll καταστάσεις με τον Άκιν. Δεν συνέβη ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε, βρήκαμε όμως κάποια drive. Όταν ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο, διατηρούσαμε μικρό προβάδισμα.

Κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα, πήρε το σουτ ο Κένεντι και στη συνέχεια ήρθε το κλέψιμο. Εκεί βρήκαμε “μαξιλάρι” πέντε πόντων, που ουσιαστικά μας έδωσε τη νίκη».

«Ο Κολοσσός έχει αλλάξει τον τρόπο που παίζει από την ημέρα που ανέλαβα»

- Τέτοιες νίκες συχνά είναι αποτέλεσμα συνέπειας μηνών και όχι 40 λεπτών. Ποια είναι τα στοιχεία της καθημερινής δουλειάς που θεωρείτε ότι “ανταμείφθηκαν” σε αυτό το παιχνίδι;

«Σίγουρα βρεθήκαμε σε εξαιρετική ημέρα. Όμως θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο Κολοσσός έχει αλλάξει τον τρόπο που παίζει σε αυτό το διάστημα που είμαστε όλοι μαζί. Παίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κυκλοφορούμε καλύτερα την μπάλα. Φαίνεται στο παιχνίδι μας ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Σε τέτοιο ματς, βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο και η ημέρα στην οποία θα βρεθείς».

- Σε προσωπικό επίπεδο, πόσο σημαντικό είναι για εσάς ως προπονητή να αποδεικνύετε ότι μια ομάδα με μικρότερο μπάτζετ μπορεί, μέσα από δομή και πλάνο, να ξεπερνά θεωρητικά φαβορί;

«Ικανοποίηση υπάρχει. Κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μονόδρομος για το πρωτάθλημά μας, αν θέλουμε να βελτιωθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να μπορούν να έρχονται τέτοια αποτελέσματα. Στη δεκαετία του ’90 όλες οι ομάδες είχαν πιθανότητα να κερδίσουν. Αυτή ήταν η ομορφιά. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει μειωθεί. Καλό είναι να συμβαίνουν τέτοια αποτελέσματα, ώστε οι ομάδες που είναι χαμηλότερα σε επίπεδο ποιότητας να αισθάνονται ότι έχουν την ευκαιρία. Αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού: να ξέρεις ότι υπάρχει πιθανότητα να κερδίσεις».

«Μακάρι να είναι η αρχή μιας νέας πορείας με υψηλότερους στόχους για τον Κολοσσό»

- Αν αυτή η νίκη ήταν ένα κεφάλαιο σε ένα μεγαλύτερο αφήγημα για τον φετινό Κολοσσό, ποιος θα θέλατε να είναι ο τίτλος του;

«Είναι η τρίτη παρουσία μου στην ομάδα και οργανωτικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά προς το καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο, θα έλεγα: “Μακάρι να είναι το ξεκίνημα μιας καινούργιας πορείας με υψηλότερους στόχους”».