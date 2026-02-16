Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ασταμάτητος απέναντι στον Ηρακλή, με τον Γάλλο να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του με την φανέλα του Ολυμπιακού.
Έμεινε στο παρκέ για 31:45 και τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, με 13/21 εντός παιδιάς (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 2/2 βολές, ενώ μέτρησε και 3 ριμπάουντ με 4 ασίστ.
Η 32άρα αποτελεί ρεκόρ για τον Γάλλο σταρ με τη φανέλα των Πειραιωτών, είτε μιλάμε για πρωτάθλημα, είτε για EuroLeague! Η εμφάνιση αυτή ήταν αρκετή για να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, αφού έβλεπε το καλάθι σαν... βαρέλι.
Μάλιστα, την παρουσία του στο ματς αποθέωσε μετά τη λήξη του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Είμαστε πολύ φορτωμένοι αυτήν την περίοδο. Έχουμε τρία παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα αν κερδίσουμε το πρώτο και το δεύτερο. Να είμαστε πάντα μετρημένοι. Αλλά κάποιοι παίκτες μας έχουν υπερφορτωθεί λόγω τραυματισμών άλλων παικτών στη θέση τους, όπως ο Γουόκαπ π.χ.. Ο Ντόρσεϊ είχε ένα μικρό διαστρεμμα και δεν ήρθε και οι άλλοι πόιντ γκαρντ μας ήταν τραυματίες. Ο Νιλικίνα είχε μπει μόλις 3-4 μέρες στις προπονήσεις και χρειάστηκε ο Εβάν Φουρνιέ να κάνει αυτήν την καταπληκτική εμφάνιση και φυσικά και οι άλλοι παίκτες να είναι σοβαροί. Είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα: Όταν μια ομάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες, ένας παίκτης της κλάσης του Φουρνιέ είδε ότι η ομάδα ήταν σε "δύσκολη θέση" και βγήκε μπροστά να παίξει με τον τρόπο που έπαιξε».
