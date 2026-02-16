Φοβερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εβάν Φουρνιέ κόντρα στον Ηρακλή και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ασταμάτητος απέναντι στον Ηρακλή, με τον Γάλλο να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Έμεινε στο παρκέ για 31:45 και τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, με 13/21 εντός παιδιάς (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 2/2 βολές, ενώ μέτρησε και 3 ριμπάουντ με 4 ασίστ.