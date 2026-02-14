Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει ετοιμοπόλεμους 10 παίκτες για το ματς της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ (18:15).

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ (14/02, 18:15) στο PAOK Sports Arena για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. H oμάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έχει αρκετά προβλήματα στην περιφέρεια, αφού εκτός λόγω τραυματισμών έμειναν οι Δημήτρης Φλιώνης και Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ ούτε ο Βασίλης Ιωάννου θα μπορέσει να ενισχύσει τη Βασίλισσα.

Εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Έτσι η Ένωση θα παραταχθεί με 10 παίκτες στο πολύ απαιτητικό ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, λίγες μέρες πριν τον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος.

Η 10άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.