ΑΕΚ: Η... 10άδα της Ένωσης απέναντι στον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ (14/02, 18:15) στο PAOK Sports Arena για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. H oμάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έχει αρκετά προβλήματα στην περιφέρεια, αφού εκτός λόγω τραυματισμών έμειναν οι Δημήτρης Φλιώνης και Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ ούτε ο Βασίλης Ιωάννου θα μπορέσει να ενισχύσει τη Βασίλισσα.
Εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Έτσι η Ένωση θα παραταχθεί με 10 παίκτες στο πολύ απαιτητικό ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, λίγες μέρες πριν τον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος.
Η 10άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.