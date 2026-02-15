Άταμαν: «Δεν θα κάνουμε άλλη μεταγραφή, προσθήκη θα είναι ο Ματίας Λεσόρ»

Ο Εργκίν Άταμαν ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει άλλη προσθήκη και αυτό λόγω της επικείμενης επιστροφής του Ματίας Λεσόρ μετά το Final 8 του Κυπέλλου.

Ο Τούρκος προπονητής αφού εξήγησε ότι υπολογίζει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου, ρωτήθηκε και για την πιθανή προσθηκη ενός ακόμα παίκτη για την frontline.

Και ήταν ξεκάθαρος λέγοντας ότι η... νέα προσθήκη της ομάδας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ, τον οποίο και περιμένουν να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση αμέσως μετά τους αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας.

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρώτα πρέπει να βάλουμε τον Χέιζ-Ντέιβις στο σύστημά μας. Έχουμε καλό ρόστερ και μπορεί να παλέψει με οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει χάσαμε σήμερα, αλλά αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Και συμβαίνει όταν δεν είσαι έτοιμος πνευματικά. Η νέα μας προσθήκη ελπίζω να είναι ο Ματίας Λεσόρ. Αυτό είναι το πλάνο. Πάει πολύ καλά και μετά το Κύπελλο θα τον περιμένουμε να μπει στην ομάδα» είπε χαρακτηριστικά ο Άταμαν και συνέχισε:

«Και σίγουρα όλα θα είναι τα πάντα διαφορετικά όταν θα έχουμε αυτούς τους δύο παίκτες. Δύο πολύ καλοί παίκτες, ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Ματίας Λεσόρ. Δεν μπορώ να πω ότι θα αλλάξουν τα πάντα γιατί έχουμε καλούς παίκτες, όμως για να φτάσουμε στους μεγάλους μας στόχους θα μας βοηθήσουν. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε άλλη μεταγραφή».

Νωρίτερα και δη στην αρχική του τοποθέτηση, ο Εργκίν Άταμαν είχε πει χαρακτηριστικά: «Η ομάδα είναι ολοφάνερο ότι ήταν συναισθηματικά και πνευματικά κουρασμένη μετά τη Φενέρ. Δεν σκεφτήκαμε ότι θα ήμασταν τόσο αδύναμοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε 56 πόντους και ο Κολοσσός Ρόδου πήρε ψυχολογία. Μετά παλέψαμε, φέραμε το παιχνίδι στα ίσα, αλλά ο Κολοσσός είχε ψυχολογία με το μέρος του, κάναμε κάποια λάθη και χάθηκε το παιχνίδι.»

Αναφορικά με το αν τον ανησυχεί το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά ενόψει και του Κυπέλλου στην Κρήτη, ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι παίζουμε άσχημα σε γενικές γραμμές. Ήμασταν καλοί με τη Ρεάλ και κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague, χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Σήμερα παίξαμε απαίσια, αλλά φυσικά είναι διαφορετικό το κίνητρο. Η πνευματική μας προετοιμασία θα είναι πολύ διαφορετική για το Final 8».

Ενώ για τον Χέιζ-Ντέιβις και την πιθανότητα να παίξει στο Final 8 είπε χαρακτηριστικά: «Φυσικά ο στόχος μας είναι να τον ενσωματώσουμε με την υπόλοιπη ομάδα. Μίλησα μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα, ο ίδιος μου είπε πως είναι έτοιμος σωματικά να τα δώσει όλα για την ομάδα, αύριο θα ξεκινήσει και την ομαδική προπόνηση και εφόσον αν είναι έτοιμος θα παίξει κανονικά».