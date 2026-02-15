Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: Το... δραματικό τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης
Ο Κολοσσός... σόκαρε τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας ένα από τα πιο σπουδαία «διπλά» της ιστορίας του, επικρατώντας των «πρασίνων» με 97-102.
Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να πανηγυρίσει στο τέλος, παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να γυρίσει την εις βάρος του διαφορά.
Μάλιστα το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού ήταν... δραματικό, με τον Κένεντι να κλέβει την μπάλα από τον Ναν και να «κλειδώνει» τη νίκη για τους Ροδίτες.
Δείτε το τελευταίο λεπτό του αγώνα:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.