Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: Το... δραματικό τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης

Παναγιώτης Αρταβάνης
lukogiannis_glomex

Το τελευταίο... δραματικό λεπτό της αναμέτρησης από τη σπουδαία νίκη του Κολοοσού μέσα στο «Telekom Center Athen» για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Κολοσσός... σόκαρε τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας ένα από τα πιο σπουδαία «διπλά» της ιστορίας του, επικρατώντας των «πρασίνων» με 97-102.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να πανηγυρίσει στο τέλος, παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να γυρίσει την εις βάρος του διαφορά.

Μάλιστα το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού ήταν... δραματικό, με τον Κένεντι να κλέβει την μπάλα από τον Ναν και να «κλειδώνει» τη νίκη για τους Ροδίτες.

Δείτε το τελευταίο λεπτό του αγώνα:

@Photo credits: glomex
     

