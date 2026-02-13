Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής
Όλα είναι έτοιμα ενόψει της 19ης «στροφής» του ελληνικού πρωταθλήματος, με την ΕΟΚ να γνωστοποιεί τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις έξι προγραμματισμένες αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου (14-15/02).
Πρόκειται για την τελευταία αγωνιστική πριν τη μεγάλη διακοπή, λόγω των υποχρεώσεων για το Κύπελλο Ελλάδος, καθώς και για τα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πιο αναλυτικά στο ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ (14/02, 18:15), στην «Πυλαία», ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης και Σκανδαλάκης, ενώ το ματς στο «Ιβανώφειο» μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή θα σφυρίξουν οι Καρπάνος, Μαγκλογιάννης, Καλογριάς.
Στο παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία της αγωνιστικής μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό, θα διευθύνουν οι Συμεωνίδης, Μαλαμάς, Λιαρομμάτης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 14/2
- Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)
- Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος -Άρης Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Μηλαπίδης (Κυρτάτας)
- Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Ολυμπιακός Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Καλογριάς (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)
- PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τσαρούχα-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης)
- Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσιμπούρης-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)
Κυριακή 15/2
- Telecom 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός H Hotels Collection Συμεωνίδης-Μαλαμάς-Λιαρομμάτης (Ζώης)
