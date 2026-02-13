Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που ορίστηκαν να σφυρίξουν τις έξι προγραμματισμένες αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο (14-15/02), για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Όλα είναι έτοιμα ενόψει της 19ης «στροφής» του ελληνικού πρωταθλήματος, με την ΕΟΚ να γνωστοποιεί τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις έξι προγραμματισμένες αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου (14-15/02).

Πρόκειται για την τελευταία αγωνιστική πριν τη μεγάλη διακοπή, λόγω των υποχρεώσεων για το Κύπελλο Ελλάδος, καθώς και για τα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πιο αναλυτικά στο ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ (14/02, 18:15), στην «Πυλαία», ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης και Σκανδαλάκης, ενώ το ματς στο «Ιβανώφειο» μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή θα σφυρίξουν οι Καρπάνος, Μαγκλογιάννης, Καλογριάς.

Στο παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία της αγωνιστικής μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό, θα διευθύνουν οι Συμεωνίδης, Μαλαμάς, Λιαρομμάτης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 14/2

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)

16.00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)

16.00 Μύκονος -Άρης Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Μηλαπίδης (Κυρτάτας)

16.00 Ηρακλής-Ολυμπιακός Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Καλογριάς (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)

18.15 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τσαρούχα-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης)

Κυριακή 15/2