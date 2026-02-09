Την παραίτησή της υπέβαλε η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Κατερίνα Γιαννακόπουλου μετά από τις διαφωνίες της διοίκησης του μπασκετικού τμήματος με τον Ερασιτέχνη.

Η Κατερίνα Γιαννακοπούλου που ήταν μέλος της διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπέβαλε την παραίτησή της, έπειτα από την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ του Τέλη Μυστακίδη με την ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η νομική σύμβουλος στην ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων αναφέρει, τι την οδήγησε σε αυτή την απόφαση, τονίζοντας πως αποχωρεί για λόγους αξιοπρέπειας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Κατερίνα Γιαννακοπούλου:

«Με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ, αποφάσισα να διακόψω τη συνεργασία μου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, επαγγελματικής ευσυνειδησίας, ευθιξίας και δεοντολογίας, υπέβαλλα σήμερα την παραίτηση μου προς τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Νικόλαο Βεζυρτζή και προς τα μέλη του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Διαχρονικά, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως νομικός, έχω υπηρετήσει αποκλειστικά την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του ενιαίου και αδιαίρετου ΠΑΟΚ, θέση από την οποία δεν παρεκκλίνω».