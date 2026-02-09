Ο Νέιτ Γουότσον αναδείχθηκε MVP για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κατακτώντας το ίδιο βραβείο για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

Μετά το πέρας της 18ης «στροφής» του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Νέιτ Γουότσον αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής, έπειτα από τη γεμάτη εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Πανιωνίου επί της Μυκόνου (87-76) στο κλειστό της Γλυφάδας το απόγευμα του Σαββάτου (08/02).

Συγκεκριμένα ο σέντερ των «κυανέρυθρων», πέτυχε double - double με 22 πόντους (10/13 δίποντα, 2/2 βολές), 12 ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο σε 35 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον.

Αξίζει να σημειωθεί, πως είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις εβδομάδες όπου ο Γουότσον παίρνει το βραβείο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής, αφού το είχε κατακτήσει και στην 15η «στροφή» της Stoiximan GBL, έπειτα από τη νίκη του Πανιωνίου επί του Προμηθέα μέσα στην Πάτρα.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο 28χρονος ψηλός, μετράει 12.9 πόντους μ.ο σε 17 παιχνίδια με τη φανέλα του... ιστορικού.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, πέτυχε την 5η νίκης της στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 5-12, παίρνοντας τεράστια «ανάσα» στο «κυνήγι» της παραμονής, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας που τον περιμένει.

Το σύνολο του Νέναντ Μάρκοβιτς έχει ρεπό την άλλη εβδομάδα και μετέπειτα ακολουθεί διακοπή λόγω Κυπέλλου και των «παραθύρων» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, οπότε η επόμενη προγραμματισμένη εγχώρια αναμέτρηση του Πανιωνίου θα είναι κόντρα στο Περιστέρι (07/03, 18:15) για την 20η αγωνιστική.