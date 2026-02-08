Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα Πάτρας, αλλά και τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, ανέφερε στο flash interview μετά τη νίκη επί του Προμηθέα Πατρών, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: «Στο τέλος χαλαρώσαμε και κάναμε αρκετά λάθη, όμως υπήρχε διάθεση για πάσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Οι παίκτες μας πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πιο σημαντικό να συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους, παρά να προσπαθούν να σκοράρουν πολλούς πόντους».

Ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ και το status του Αμερικανού γκαρντ: «Έχω μια ενημέρωση, αλλά καλύτερα να την ανακοινώσει πρώτα η ομάδα για να μη μπλέξω με ιατρικούς όρους. Το αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα τον έχουμε. Είναι από τα παιδιά που δεν αγωνίζονται στο NBA και έρχονται εδώ μπαίνοντας κατευθείαν σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Πολύ συχνά αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Η περίπτωση του Μόρις ήταν διαφορετική. Ελπίζω ότι ο Μόρις θα μπει σύντομα, ο Νιλικίνα επίσης, οπότε πλέον το βάθος του ρόστερ μας μπορεί να μας βοηθήσει».

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού: «Φυσικά μας περιμένουν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αρχικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερυθρό Αστέρα, που παραδοσιακά είναι ένα πολύ δύσκολο ματς για εμάς. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια μπροστά μας, όπως αυτό με την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι».