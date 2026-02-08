Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Κόρι Τζόσεφ υπέστη θλάση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, με το διάστημα απουσίας του να μην είναι ακόμη γνωστό.

Τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν τον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Πειραιά να «χάνει» τον Κόρι Τζόσεφ.

Ο Κόρι Τζόσεφ υπέστη θλάση στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού και δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον προμηθέα (13:00) για την Stoiximan GBL.

Το διάστημα απουσίας του Κόρι Τζόσεφ θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς επί του παρόντος δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο Καναδός γκαρντ.

Αναλυτικά η 12άδα απέναντι στον Προμηθέα:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ