Στο ρεκόρ που σημείωσε στον πάγκου του Πανιωνίου αλλά και στη νίκη της ομάδας του επί της Μυκόνου, στάθηκε στη συνέντευξη τύπου ο Νέναντ Μάρκοβιτς.

Ο Πανιώνιος πέτυχε την 2η συνεχόμενη νίκη του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας της Μυκόνου με 87-76 για την 18η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στη συνέντευξη τύπου ο Νέναντ Μάρκοβιτ, μίλησε για το ιστορικό του επίτευγμα που έκανε στον πάγκο του «ιστορικού», ενώ αναφέρθηκε και στη νίκη της ομάδας του. Επιπλέον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Θανάση Σκουτόπουλου, για τον ξαφνικό θάνατό του.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξή τύπου ο Νέναντ Μάρκοβιτς:

«Πρώτα από όλα, είναι μια πένθιμη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ λόγω του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου και θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά του. Τον γνώριζα, καθώς παίξαμε αντίπαλοι σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε γενικές γραμμές ήταν ένας αξιοσέβαστος προπονητής, είχε δουλέψει σε πολλούς συλλόγους, όσο και στην Εθνική ομάδα.

Σε ό,τι αφορά στον αγώνα, ήταν όπως ακριβώς το περίμενα. Κάναμε ένα ταξίδι την Τρίτη, παίξαμε την Τετάρτη, είχαμε προβλήματα με ιώσεις και κόπωση κι επιστρέψαμε την Πέμπτη το βράδυ στην Ελλάδα. Ήλπιζα ότι θα βρίσκαμε τη συγκέντρωσή μας και τη δύναμη να παίξουμε. Δεν είχαμε καλή απόδοση, αλλά υπήρξαν τα σημεία που βρήκαμε δύο-τρεις στιγμές μέσα στον αγώνα, καταλάβαμε τη σημασία του και τα καταφέραμε. Είμαστε σε μια θέση όπου δεν μπορώ να πω ότι η δουλειά τελείωσε, όμως σίγουρα βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο».

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό του ρεκόρ, υπογράμμισε: «Δεν γνώριζα ότι έκανα αυτό το ρεκόρ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και ταυτόχρονα πολύ υπερήφανος να βρίσκομαι στο ίδιο επίπεδο αγώνων με θρύλους, όπως ο Ντούσαν Ίβκοβιτς κι άλλοι, όπως ο Βλάντο Ντζούροβιτς, ο Κώστας Μίσσας, ο Μάκης Δενδρινός και πόσοι ακόμα που σίγουρα κάποιους ξέχασα. Έχω βαθιά σύνδεση με τον Πανιώνιο, καθώς ερχόμουν από παλιά εδώ, ως παίκτης της Μπόσνα για να παίξω στο τουρνουά ‘Ανδρέας Βαρίκας’.

Γνωρίζω πολλά για την ιστορία της ομάδας, έχω υπάρξει παίκτης και προπονητής σε τρεις διαφορετικές περιόδους κι είμαι πολύ υπερήφανος να αποτελώ μέρος της ιστορίας και να έχω τόσους πολλούς αγώνες κι ελπίζω σε ακόμα περισσότερους».