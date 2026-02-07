Ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στον Θανάση Σκουρτόπουλο ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από δύο ημέρες.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Περιστέρι όπου η ομώνυμη ομάδα επικράτησε εύκολα του Ηρακλή με 92-74, ο τεχνικός των γηπεδούχων δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή ο οποίος έχασε ξαφνικά τη ζωή του από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 60 ετών.

Αν και ξεκίνησε μιλώντας για τον αγώνα σταμάτησε αμέσως μετά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη, ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας συλλυπητήρια για τον Θανάση Σκουρτόπουλο. Από τη μία ήμουν τυχερός που τον είχα προπονητή, από την άλλη αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Είναι δύσκολο και για εμάς, αλλά και όταν είσαι μια ξένη χώρα και είσαι μόνος σου, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Συλλυπητήρια. Ελπίζω να μην έχουμε τόσο τραγικά γεγονότα όπως έγινε με τα παιδιά του ΠΑΟΚ και με το εργοστάσιο».