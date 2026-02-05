Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο, αφού έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος σε ηλικία 60 ετών.

Ο Έλληνας προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών. Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ, αφού ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε από ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς.

Eίχε κάτσει στον πάγκο της Εθνικής στο παρελθόν. Ανέλαβε head coach το 2018 και βρέθηκε μαζί της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019. Έκατσε στον πάγκο μέχρι το 2022 με απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες.

Τελευταία του ομάδα, οι Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας. Ήταν προπονητής της Εθνικής Κατάρ από το 2023 μέχρι το 2024.

Στην καριέρα του στην προπονητική έχει κάτσει στους πάγκους του Αιγάλεω, της Δάφνης Δαφνίου, του ΟΦΗ, της ΑΕΚ (ως assistant), του Πανελληνίου (ως assistant), του Περιστερίου, του Πανελληνίου, του Ίκαρου Καλλιθεάς, του Πανιωνίου, του Ρεθύμνου, του Κεραυνού, του Απόλλων Πάτρας, του Φάρου Λάρισας, του Ηρακλή, της Μπίντγκοτζ και της Εθνικής Ελλάδος.

Στην ΑΕΚ είχε πανηυρίσει το πρωτάθλημα Ελλάδος του 2002 και το Κύπελλο του 2001 στο πλάι του Σάκοτα και του Ίβκοβιτς αντίστοιχα.