Περιστέρι - Ηρακλής 92-74: Τα highlights της νίκης δια χειρός Βαν Τούμπεργκεν
Το Περιστέρι όχι μόνο επικράτησε του Ηρακλή αλλά κατάφερε να καλύψει και το -14 από την αναμέτρηση του α' γύρου στην Θεσσαλονίκη.
Και αυτό χάρη στο εξαιρετικό παιχνίδι του Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι «αγγίζοντας» την 30άρα έχοντας στο σύνολο 28 πόντους.
Επιπλέον η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε άλλους τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Δείτε τα highlights από την αναμέτρηση στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου»
