Δείτε τα highlights από τη νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή με 92-74 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το Περιστέρι όχι μόνο επικράτησε του Ηρακλή αλλά κατάφερε να καλύψει και το -14 από την αναμέτρηση του α' γύρου στην Θεσσαλονίκη.

Και αυτό χάρη στο εξαιρετικό παιχνίδι του Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι «αγγίζοντας» την 30άρα έχοντας στο σύνολο 28 πόντους.

Επιπλέον η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε άλλους τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.