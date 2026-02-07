Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Καρδίτσα στη θεσσαλική πόλη. Εκτός και ο Κέντρικ Ναν.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της GBL.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας αντιμετωπίζει μια ενόχληση στον δεξιό αγκώνα και κρίθηκε προτιμότερο να παραμείνει στην Αθήνα και να προστατευτεί. Το Σάββατο (07/02) έκανε θεραπεία και δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας για την πόλη της Θεσσαλίας

Άλλωστε είναι ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε και στο παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν με αποτέλεσμα να παίξει και με δεμένο χέρι στο συγκεκριμένο σημείο.

Εκτός έμεινε και πάλι ο Κέντρικ Ναν ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το οστικό οίδημα στον αστράγαλο, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Ματίας Λεσόρ (τραυματίας και εκτός ρόστερ για το ελληνικό πρωτάθλημα) και ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί για τα ματς της Stoiximan GBL.