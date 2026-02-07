Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Πανιωνίου κόντρα στη Μύκονο για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος βρήκε την 5η του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας της Μυκόνου με 87-76 στο κλειστό της Γλυφάδας.

Το σύνολο του Νέναντ Μάρκοβιτς πέτυχε την 2η συνεχόμενη νίκη του στη Stoiximan GBL και πήρε τεράστια βαθμολογική... ανάσα ενόψει της συνέχειας, έχοντας ως κορυφαίο τον Νέιτ Γουότσον που τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Στην αντίπερα όχθη οι φιλοξενούμενοι... πλήρωσαν την αστοχία τους έξω από τη γραμμή των 6.75μ και έχοντας 30 άστοχα τρίποντα με (10/40) δεν μπόρεσαν να κυριαρχήσουν στον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «κυανέρυθροι» πήραν και τη διαφορά από τον πρώτο γύρο και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα έχουν το πλεονέκτημα.