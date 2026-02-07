Ζιάγκος: Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις λόγω του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου
Πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό μπάσκετ ο αιφνίδιος θάνατος του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή, Θανάση Σκουρτόπουλου.
Μετά το τέλος του αγώνα στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα όπου ο ο Πανιώνιος επικράτησε της Μυκόνου με 87-76 για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Βαγγέλης Ζιάγκος πήγε να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις στη flash interview της κρατικής τηλεόρασης.
Μόνο αρκέστηκε να δώσει συγχαρητήρια στον Πανιώνιο για τη νίκη και να εξηγήσει ότι δεν ήθελε να κάνει καμία δήλωση για μπάσκετ λόγω του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Και υπογράμμισε ότι ήταν κάτι το οποίο είχε αποφασίσει πριν από τζάμπολ του αγώνα και ανεξαρτήτου αποτελέσματος.
