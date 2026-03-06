Ο δήμαρχος της Νέας Σμύρνης μέσω δήλωσής του ευχαρίστησε τον Νίκο Χαρδαλιά για τη συμβολή του και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για το κλειστό γυμναστήριο Αρτάκης.

Μέσω ανάρτησής του ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης Γιάννης Κουτελάκης, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, για την ουσιαστική του συμβολή και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το Κλειστό Γυμναστήριο Αρτάκης Νέας Σμύρνης.

Θυμίζουμε πως ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε συμβάλει για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των 23.000.000 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Αρτάκης το οποίο θα γίνει στη Νέα Σμύρνη.

Ο δήμαρχος τόνισε πως οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που έχει τη θέση του Περιφερειάρχη.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την τεράστια προσωπική του συμβολή στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης και πρόσθεσε: «Η πόλη, με την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος του 2027, θα τον γράψει με ανεξίτηλα γράμματα στην τεράστια αθλητική ιστορία της. Σε ευχαριστούμε Νίκο Χαρδαλιά, οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι Περιφερειάρχης».