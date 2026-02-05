Ο Σ.Ε.Α.Κ. θρηνεί την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την πρόωρη απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στο άκουσμα της τραγικής είδησης του θανάτου του άλλοτε ομοσπονδιακού προπονητή.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον πρόωρο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, σκορπίζοντας πένθος στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε ολόκληρη τη μπασκετική κοινότητα.

Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος, γνώση και συνέπεια, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».