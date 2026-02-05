Ποιος ήταν ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, από τα χρόνια του ως βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ, το Mundobasket με την Εθνική Ελλάδος και την τελευταία ομάδα που προπόνησε.

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, ιδιαίτερα γνωστός από τη θητεία του στην Εθνική Ελλάδος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Ποιος ήταν ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Γ.Σ. Δαφνίου, οδηγώντας τον σύλλογο για πρώτη φορά στις εθνικές κατηγορίες. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Αιγάλεω και στον Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου.

Το 2000 εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ ως βοηθός προπονητή, συνεργαζόμενος διαδοχικά με τους Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντράγκαν Σάκοτα και Φώτη Κατσικάρη, ενώ είχε και την εποπτεία του αναπτυξιακού προγράμματος του συλλόγου. Με την ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2001 και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002. Το 2005 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Πανελλήνιο δίπλα στον Αργύρη Πεδουλάκη.

Την αγωνιστική περίοδο 2006-2007 ανέλαβε το Αιγάλεω, οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην Α1 Εθνική, όπου έμεινε έως το 2009. Ακολούθησαν θητείες στον Γ.Σ. Περιστερίου (2009-2010), στον Πανελλήνιο (2011-2012), με τον οποίο έφτασε στους «16» του EuroCup, στον Ίκαρο Καλλιθέας, στον Πανιώνιο, στον Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο, στο Ρέθυμνο Cretan Kings (2014-2016), στον Απόλλωνα Πατρών, στον Φάρο και αργότερα στον Ηρακλή.

Η Εθνική Ελλάδος και ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του

Σε επίπεδο των εθνικών ομάδων, από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε βοηθός προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, ενώ το 2018 ανέλαβε καθήκοντα ως head coach. Υπό την καθοδήγησή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε στο Mundobasket του 2019, ενώ αποχώρησε από τη θέση αυτή το 2022 έχοντας ως απολογισμό 18 νίκες και πέντε ήττες.

Στη συνέχεια εργάστηκε στην Αστόρια Μπίντγκοστς στην Πολωνία, στην Εθνική Κατάρ και, από τον Ιούλιο του 2025, βρισκόταν στον πάγκο της πρωταθλήτριας Μογγολίας, Χάσιν Χουλεγούντ.

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που έλαβε στην καριέρα του ήρθε το 2008, όταν αναδείχθηκε δεύτερος καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα από τους εκπροσώπους του αθλητικού Τύπου.