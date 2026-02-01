Κοντός: «Αυτά τα γεγονότα που βιώνουμε πρέπει να μας ενώνουν, η ζωή είναι πάνω απ' όλα»

Ο Δημήτρης Κοντός, General manager of basketball operations του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών και στην επέτειο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη (16:00) στο Nick Gallis Hall για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Δημήτρης Κοντός, General manager of basketball operations των «πράσινων», στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στην επέτειο από τη δολοφονία του Άλκη Καμπάνου και στα τραγικά δυστυχήματα σε Ρουμανία και Τρίκαλα.

Για τον Άλκη: «Είναι πολύ βαριές οι στιγμές. Είναι μία βαριά μέρα πραγματικά. Πήγαμε το πρωί στην Τούμπα, να αποτίσουμε φόρο τιμής. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά. Σήμερα γίνεται ακόμα πιο βαριά η μέρα με την επέτειο για τον Άλκη. Ένα δολοφονημένο παιδί, μία πολύ σκληρή μέρα και για τον Άρη και για τον ελληνικό αθλητισμό. Σεβόμαστε πάρα πολύ τους οπαδούς, σεβόμαστε τα παιδιά που ονειρεύονται και ακολουθούν τις ομάδες τους παντού. Σεβόμαστε τη ζωή τους, τη ζωή που δίνουν για τις ομάδες τους. Πρέπει να σεβόμαστε και την μνήμη τους όλοι. Συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες, καλή δύναμη στην οικογένεια του Άλκη, του Άρη. Είναι τα γεγονότα τόσο σκληρά, αν προσθέσουμε και αυτό που έγινε στα Τρίκαλα, είναι μία περίοδος πολύ δύσκολη για όλους τους Έλληνες».

Και συνέχισε: «Ο καθένας λατρεύει την ομάδα του, λατρεύει τα χρώματά του. Αλλά πάνω από όλα είναι η ζωή, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός. Όλα αυτά τα γεγονότα που βιώνουμε πρέπει να μας ενώνουν και να μας υπενθυμίζουν ότι η ζωή είναι πάνω από όλα. Πρέπει να σεβόμαστε και αυτούς που φεύγουν και αυτούς που μένουν».