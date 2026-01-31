Δείτε τι έκαναν οι Νάναλι και Μπράουν κόντρα στον Κολοσσό. Καθοριστική η παρουσία τους.

Η ΑΕΚ είναι ασταμάτητη και έφτασε τις 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Για να έρθει το ροζ φύλλο αγώνα χρειάστηκαν και οι πολύτιμοι Τζέιμς Νάναλι και Γκρεγκ Μπράουν που άλλαξαν την εικόνα του ματς και έκαναν πιο εύκολο το έργο της Ένωσης.

Και οι δύο έκαναν το ντεμπούτο τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού πρώτα έπαιξαν και στο BCL.

O Mπράουν σκέπασε ξανά τις δύο μπασκέτες και έκανα double double με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5/9 δίποντα, 1 τρίποντο, 2/4 βολές, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Είχε 23 στην αξιολόγηση και 0 λάθη.

Από την πλευρά του ο Νάναλι σταμάτησε στους 14 πόντους και έδειξε την ποιότητα του. Είχε 1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 6/6 βολές, ενώ μοίρασε 5 ασίστ και κατέβασε 5 ριμπάουντ. Μέτρησε 1 κλέψιμο με 0 λάθη και 20 στην αξιολόγηση.