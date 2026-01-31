Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (31/1) αγώνων της Stoiximan GBL.

Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα (31/1) η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φυσικά στη «σκιά» της τραγωδίας με τον αδόκητο χαμό των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Στο πλαίσιο αυτό, η προγραμματισμένη για σήμερα αναμέτρηση με τη Μύκονο, αναβλήθηκε.

Έτσι, το πρόγραμμα αρχίζει στις 16:00 με το ματς του Ηρακλή με την Καρδίτσα (ΕΡΤ Σπορτς 1), για να ακολουθήσουν στις 18:15 τα άλλα δυο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ το Περιστέρι (ΕΡΤ Σπορτς 2), θέλοντας φυσικά να συνεχίσει το αήττητο, και η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κολοσσό (ΕΡΤ Σπορτς 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας