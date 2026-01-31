Ολυμπιακός - Περιστέρι: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Stoiximan GBL
Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα (31/1) η 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φυσικά στη «σκιά» της τραγωδίας με τον αδόκητο χαμό των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Στο πλαίσιο αυτό, η προγραμματισμένη για σήμερα αναμέτρηση με τη Μύκονο, αναβλήθηκε.
Έτσι, το πρόγραμμα αρχίζει στις 16:00 με το ματς του Ηρακλή με την Καρδίτσα (ΕΡΤ Σπορτς 1), για να ακολουθήσουν στις 18:15 τα άλλα δυο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ το Περιστέρι (ΕΡΤ Σπορτς 2), θέλοντας φυσικά να συνεχίσει το αήττητο, και η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κολοσσό (ΕΡΤ Σπορτς 1).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ηρακλής - Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Ολυμπιακός - Περιστέρι (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 2)
- ΑΕΚ - Κολοσσός (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.