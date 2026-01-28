ΠΑΟΚ - δυστύχημα στη Ρουμανία: Αναβλήθηκε το ματς με τη Μύκονο
Κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω του τραγικού δυστυχήματος που συνέβη στη Ρουμανία με επτά νεκρούς φίλους των «ασπρόμαυρων», ο αγώνας του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη Μύκονο για τη 17η αγωνιστική, που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος και θα διεξαχθεί 25 Μαρτίου 2026
Μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε δεκτό από την Stoiximan GBL, αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.
Ήταν ένα αυτονόητο αίτημα και μία αντίστοιχα αυτονόητη απόφαση, λόγω του βαρύτατου πένθους που έχει σκεπάσει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που υπάρχει στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν, το οποίο περιλαμβάνει συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.
Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής (25/3/2026).
Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί για τον εν λόγω αγώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-18:00) στο τηλέφωνο 2310472551».
