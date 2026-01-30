Πρόγραμμα «φωτιά» περιμένει την Καρδίτσα την προσεχή εβδομάδα, με το σύνολο του Παπανικολόπουλου να αναχωρεί απόψε από την πόλη της και να επιστρέφει μετά από έξι ημέρες.

Η Καρδίτσα έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα! Πιο συγκεκριμένα θα δώσει τρία πολύ σημαντικά ματς διαφορετικών διοργανώσεων, σε διάστημα πέντε ημερών

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου θα ξεκινήσει το ταξίδι της από την Καρδίτσα με πρώτη στάση τη Θεσσαλονίκη, για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Η θεσσαλική ομάδα θα δώσει έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες της φετινής χρονιάς κόντρα στον...γηραιό στο «Ιβανώφειο» (31/01, 16:00), για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αμφότερες οι ομάδες με νίκη θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στην οριστική τους παραμονή στην κατηγορία, την ώρα που το πρόγραμμά τους ενόψει συνέχειας είναι… φωτιά.

Στη συνέχεια οι Θεσσαλοί θα μαζέψουν τις βαλίτσες και τα ρούχα τους, προκειμένου να μεταβούν στη Μύκονο, για την αναμέτρηση με την ομώνυμη ομάδα (02/02, 14:00) ενόψει του Κυπέλλου Ελλάδος.

Νοκ - άουτ ματς με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη όπου θα περιμένει ο Ηρακλής, μετά την επικράτηση επί του Κολοσσού. Στη συνέχεια το ταξίδι για την Καρδίτσα συνεχίζεται, αφού θα πακετάρουν τα πράγματά τους και από το νησί των «ανέμων» θα πάρουν την πτήση που οδηγεί στο Βερολίνο.

Στη γερμανική πόλη θα αντιμετωπίσουν την Άλμπα (04/02, 21:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Μετά τις δύο ήττες που έχει από ΑΕΚ (88-73) και Τόφας (79-93), ένα ακόμα ευρωπαϊκό ραντεβού περιμένει τους παίκτες του Παπανικολόπουλου που έχουν ήδη «τρυπήσει το ταβάνι» τους στη διοργάνωση με τη συμμετοχή τους στο TOP-16.

Η επιστροφή στη βάση της θα γίνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, όπου θα έχει να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση - πρόκληση απέναντι στον Παναθηναϊκό (08/02, 16:00).