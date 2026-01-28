Έχοντας πολύ καλή κακή παρουσία για τρία δεκάλεπτα ο Ηρακλής, κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα του στην τελευταία περίοδο και να πάρει τη νίκη κόντρα στον Κολοσσό (80-76) . Η ομάδα του Λούκιτσ, πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα λάβει μέρος στην Κρήτη.
Ηρακλής - Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Κολοσσός ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, που μέσω της καλής του άμυνας, ανάγκασε τον Ηρακλή να υποπέσει σε οκτώ λάθη (11-15, 8’). Η ομάδα της Ρόδου μπήκε με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (13-24, 12’). Οι γηπεδούχοι παρότι είχαν σωστές αποφάσεις στην επίθεσή τους, δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν λόγω της αστοχίας τους και το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, μεγαλώνοντας τη διαφορά (16-31, 15’).
Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Λούκιτς, βελτίωσε την εικόνα του τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει (54-63, 29’).
Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ο «γηραιός» πραγματοποίησε ένα ξέσπασμα και μετά από καλάθι του Στρονγκ μείωσε σε απόσταση ενός σουτ (60-63, 33’).
Οι Θεσσαλονικείς δεν τα παράτησαν και πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στην αναμέτρηση (64-63, 35’), πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι έτρεχαν σερί (18-4) και μπόρεσαν να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού στα χέρια τους, όσο πλησίαζε το φινάλε, (72-67, 37’), έχοντας ως πρωταγωνιστή του Κρίστιαν Σμιθ (25π.!).
Ένα λεπτό πριν την κόρνα της λήξη σε μία από τις τελευταίες κατοχές του Ηρακλή, ο Φάντερμπεργκ ευστόχησε σε δίποντο (79-73) και «κλείδωσε» τη νίκη στην ομάδα του, δίνοντάς της την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στην Κρήτη.
Τα δεκάλεπτα: 13-21, 33-43, 54-63, 80-76
MVP ΗΤΑΝ Ο…Κρίστιαν Σμιθ με 25 πόντους (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τέβιν Μακ με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το double - double του Σμιθ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|EFF
|0
|Funderburk Derek James *
|25:45
|12
|4/9
|44.4%
|4/7
|57.1%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|3
|11
|1
|Strong Josiah Christopher
|24:32
|7
|2/6
|33.3%
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|4
|2
|0
|3
|3
|7
|3
|Wright-Foreman Justin Jamel *
|19:29
|6
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|5
|Smith Sean Christian
|30:28
|25
|9/11
|81.8%
|8/9
|88.9%
|1/2
|50%
|6/6
|100%
|0
|10
|10
|0
|1
|0
|2
|3
|32
|10
|Μωραΐτης Δημήτριος *
|29:37
|13
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|3/7
|42.9%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|6
|1
|0
|5
|3
|12
|11
|Ware Lance Loren *
|28:10
|6
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|2
|0
|1
|2
|2
|8
|12
|Καμπουρίδης Κωνσταντίνος
|05:26
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|2
|14
|Χρηστίδης Βασίλειος
|02:12
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|15
|Βλάχος-Τσοπέλας Αθανάσιος
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Edler Davis Justin Parker *
|29:45
|9
|4/10
|40%
|4/6
|66.7%
|0/4
|0%
|1/4
|25%
|2
|7
|9
|1
|1
|2
|0
|3
|13
|72
|Γιαννίκος Μάριος
|04:36
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|95
|Κομνηανίδης Αλέξανδρος
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|91
|26/55
|47.3%
|22/36
|61.1%
|4/19
|21.1%
|24/28
|85.7%
|8
|29
|37
|17
|5
|3
|18
|22
|91
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|1
|Goodwin Chevez Brandford *
|13:45
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|Randle Chasson Jermar *
|31:28
|11
|5/12
|41.7%
|4/7
|57.1%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|2
|2
|0
|8
|4
|Καραμπέλας Ζώης
|06:08
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|6
|Κολοβέρος Ιωσήφ
|10:27
|5
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|0
|4
|7
|Mack Tevin Stanvontae *
|33:17
|19
|8/15
|53.3%
|7/11
|63.6%
|1/4
|25%
|2/5
|40%
|2
|5
|7
|1
|4
|1
|1
|0
|17
|9
|Πετρόπουλος Ανδρέας
|07:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|11
|Nichols David Christopher *
|31:57
|12
|4/14
|28.6%
|2/6
|33.3%
|2/8
|25%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|2
|3
|2
|0
|6
|15
|Χρυσικόπουλος Λίνος
|09:39
|2
|1/6
|16.7%
|1/2
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1
|-2
|19
|Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος
|00:09
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Κουρουπάκης Περικλής
|02:47
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|25
|Galvanini Gabriel Crepaldi Volpato *
|29:13
|9
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|1
|7
|8
|3
|5
|2
|1
|0
|13
|30
|Akin Daniel Danilola Oreoluwa
|23:28
|12
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|4
|2
|6
|1
|2
|1
|1
|1
|19
|Team / Coaches
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|76
|30/67
|44.8%
|25/43
|58.1%
|5/24
|20.8%
|11/17
|64.7%
|7
|21
|28
|13
|29
|11
|9
|3
|75
