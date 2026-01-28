Ηρακλής - Κολοσσός 80-76: Άλλαξε πρόσωπο και πανηγύρισε ιστορική πρόκριση ο «γηραιός»!

Ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη, επικρατώντας του Κολοσσού με 80-76 στο Ιβανώφειο.

Έχοντας πολύ καλή κακή παρουσία για τρία δεκάλεπτα ο Ηρακλής, κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα του στην τελευταία περίοδο και να πάρει τη νίκη κόντρα στον Κολοσσό (80-76) . Η ομάδα του Λούκιτσ, πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα λάβει μέρος στην Κρήτη.

Ηρακλής - Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, που μέσω της καλής του άμυνας, ανάγκασε τον Ηρακλή να υποπέσει σε οκτώ λάθη (11-15, 8’). Η ομάδα της Ρόδου μπήκε με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (13-24, 12’). Οι γηπεδούχοι παρότι είχαν σωστές αποφάσεις στην επίθεσή τους, δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν λόγω της αστοχίας τους και το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, μεγαλώνοντας τη διαφορά (16-31, 15’).

Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Λούκιτς, βελτίωσε την εικόνα του τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει (54-63, 29’).
Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ο «γηραιός» πραγματοποίησε ένα ξέσπασμα και μετά από καλάθι του Στρονγκ μείωσε σε απόσταση ενός σουτ (60-63, 33’).

Οι Θεσσαλονικείς δεν τα παράτησαν και πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στην αναμέτρηση (64-63, 35’), πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι έτρεχαν σερί (18-4) και μπόρεσαν να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού στα χέρια τους, όσο πλησίαζε το φινάλε, (72-67, 37’), έχοντας ως πρωταγωνιστή του Κρίστιαν Σμιθ (25π.!).

 

Ένα λεπτό πριν την κόρνα της λήξη σε μία από τις τελευταίες κατοχές του Ηρακλή, ο Φάντερμπεργκ ευστόχησε σε δίποντο (79-73) και «κλείδωσε» τη νίκη στην ομάδα του, δίνοντάς της την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στην Κρήτη.


Τα δεκάλεπτα: 13-21, 33-43, 54-63, 80-76

MVP ΗΤΑΝ Ο…Κρίστιαν Σμιθ με 25 πόντους (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τέβιν Μακ με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το double - double του Σμιθ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕFG2PT3PTFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFEFF
0Funderburk Derek James *25:45124/944.4%4/757.1%0/20%4/4100%2241001311
1Strong Josiah Christopher24:3272/633.3%2/450%0/20%3/475%022420337
3Wright-Foreman Justin Jamel *19:2961/425%1/250%0/20%4/4100%033200404
5Smith Sean Christian30:28259/1181.8%8/988.9%1/250%6/6100%010100102332
10Μωραΐτης Δημήτριος *29:37133/742.9%0/00%3/742.9%4/4100%0116105312
11Ware Lance Loren *28:1063/742.9%3/742.9%0/00%0/00%325201228
12Καμπουρίδης Κωνσταντίνος05:2600/00%0/00%0/00%0/00%112100132
14Χρηστίδης Βασίλειος02:1220/00%0/00%0/00%2/2100%011000013
15Βλάχος-Τσοπέλας Αθανάσιος00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
19Edler Davis Justin Parker *29:4594/1040%4/666.7%0/40%1/425%2791120313
72Γιαννίκος Μάριος04:3600/10%0/10%0/00%0/00%00000001-1
95Κομνηανίδης Αλέξανδρος00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL2009126/5547.3%22/3661.1%4/1921.1%24/2885.7%829371753182291
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTIONFG2PT3PTFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
1Goodwin Chevez Brandford *13:4542/2100%2/2100%0/00%0/00%022132016
2Randle Chasson Jermar *31:28115/1241.7%4/757.1%1/520%0/00%011312208
4Καραμπέλας Ζώης06:0800/10%0/10%0/00%0/00%011010101
6Κολοβέρος Ιωσήφ10:2752/540%1/333.3%1/250%0/00%000130104
7Mack Tevin Stanvontae *33:17198/1553.3%7/1163.6%1/425%2/540%2571411017
9Πετρόπουλος Ανδρέας07:4200/00%0/00%0/00%0/00%011020001
11Nichols David Christopher *31:57124/1428.6%2/633.3%2/825%2/2100%022323206
15Χρυσικόπουλος Λίνος09:3921/616.7%1/250%0/40%0/00%00003001-2
19Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος00:0900/00%0/00%0/00%0/00%000000000
21Κουρουπάκης Περικλής02:4721/1100%1/1100%0/00%0/00%000030002
25Galvanini Gabriel Crepaldi Volpato *29:1393/650%3/560%0/10%3/650%1783521013
30Akin Daniel Danilola Oreoluwa23:28124/580%4/580%0/00%4/4100%4261211119
Team / Coaches12300000
TOTAL2007630/6744.8%25/4358.1%5/2420.8%11/1764.7%721281329119375
Coach: Λυκογιάννης Άρης
Assistants: Γαβάλας Ανδρέας
@Photo credits: eurokinissi, (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
     

