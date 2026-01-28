Ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη, επικρατώντας του Κολοσσού με 80-76 στο Ιβανώφειο.

Έχοντας πολύ καλή κακή παρουσία για τρία δεκάλεπτα ο Ηρακλής, κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα του στην τελευταία περίοδο και να πάρει τη νίκη κόντρα στον Κολοσσό (80-76) . Η ομάδα του Λούκιτσ, πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα λάβει μέρος στην Κρήτη.

Ηρακλής - Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Κολοσσός ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, που μέσω της καλής του άμυνας, ανάγκασε τον Ηρακλή να υποπέσει σε οκτώ λάθη (11-15, 8’). Η ομάδα της Ρόδου μπήκε με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (13-24, 12’). Οι γηπεδούχοι παρότι είχαν σωστές αποφάσεις στην επίθεσή τους, δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν λόγω της αστοχίας τους και το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, μεγαλώνοντας τη διαφορά (16-31, 15’).

Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Λούκιτς, βελτίωσε την εικόνα του τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει (54-63, 29’).

Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ο «γηραιός» πραγματοποίησε ένα ξέσπασμα και μετά από καλάθι του Στρονγκ μείωσε σε απόσταση ενός σουτ (60-63, 33’).

Οι Θεσσαλονικείς δεν τα παράτησαν και πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στην αναμέτρηση (64-63, 35’), πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι έτρεχαν σερί (18-4) και μπόρεσαν να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού στα χέρια τους, όσο πλησίαζε το φινάλε, (72-67, 37’), έχοντας ως πρωταγωνιστή του Κρίστιαν Σμιθ (25π.!).

Ένα λεπτό πριν την κόρνα της λήξη σε μία από τις τελευταίες κατοχές του Ηρακλή, ο Φάντερμπεργκ ευστόχησε σε δίποντο (79-73) και «κλείδωσε» τη νίκη στην ομάδα του, δίνοντάς της την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στην Κρήτη.



Τα δεκάλεπτα: 13-21, 33-43, 54-63, 80-76

MVP ΗΤΑΝ Ο…Κρίστιαν Σμιθ με 25 πόντους (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τέβιν Μακ με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το double - double του Σμιθ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ FG 2PT 3PT FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL BLK TO PF EFF 0 Funderburk Derek James * 25:45 12 4/9 44.4% 4/7 57.1% 0/2 0% 4/4 100% 2 2 4 1 0 0 1 3 11 1 Strong Josiah Christopher 24:32 7 2/6 33.3% 2/4 50% 0/2 0% 3/4 75% 0 2 2 4 2 0 3 3 7 3 Wright-Foreman Justin Jamel * 19:29 6 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 4/4 100% 0 3 3 2 0 0 4 0 4 5 Smith Sean Christian 30:28 25 9/11 81.8% 8/9 88.9% 1/2 50% 6/6 100% 0 10 10 0 1 0 2 3 32 10 Μωραΐτης Δημήτριος * 29:37 13 3/7 42.9% 0/0 0% 3/7 42.9% 4/4 100% 0 1 1 6 1 0 5 3 12 11 Ware Lance Loren * 28:10 6 3/7 42.9% 3/7 42.9% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 2 0 1 2 2 8 12 Καμπουρίδης Κωνσταντίνος 05:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 1 3 2 14 Χρηστίδης Βασίλειος 02:12 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 15 Βλάχος-Τσοπέλας Αθανάσιος 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Edler Davis Justin Parker * 29:45 9 4/10 40% 4/6 66.7% 0/4 0% 1/4 25% 2 7 9 1 1 2 0 3 13 72 Γιαννίκος Μάριος 04:36 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 95 Κομνηανίδης Αλέξανδρος 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200 91 26/55 47.3% 22/36 61.1% 4/19 21.1% 24/28 85.7% 8 29 37 17 5 3 18 22 91