Μετά την ήττα της Καρδίτσας από την Τόφας (79-93), η θεσσαλική ομάδα υπέπεσε στο 0-2 στον όμιλό της, με ματς περισσότερο.

Η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Τόφας (79-93), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Πλέον η θεσσαλική ομάδα υπέπεσε στο 0-2 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ματς περισσότερο, την ώρα που η ΑΕΚ είναι στην 2η θέση με ρεκόρ, την ώρα που περιμένει την Άλμπα στην «Sunel Arena»(28/01, 19:00). Ο τούρκικος σύλλογος πέτυχε την πρώτη του νίκη στον όμιλο και είναι προς το παρόν στην πρώτη θέση.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Τόφας 1-1

ΑΕΚ 1-0

Καρδίτσα 0-2

Άλμπα 1-0