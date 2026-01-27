BCL: Η βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ και της Καρδίτσας
Η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Τόφας (79-93), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του Basketball Champions League.
Πλέον η θεσσαλική ομάδα υπέπεσε στο 0-2 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ματς περισσότερο, την ώρα που η ΑΕΚ είναι στην 2η θέση με ρεκόρ, την ώρα που περιμένει την Άλμπα στην «Sunel Arena»(28/01, 19:00). Ο τούρκικος σύλλογος πέτυχε την πρώτη του νίκη στον όμιλο και είναι προς το παρόν στην πρώτη θέση.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Τόφας 1-1
ΑΕΚ 1-0
Καρδίτσα 0-2
Άλμπα 1-0
