Όπως προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις, ο τρίτος τραυματίας φίλος του ΠΑΟΚ που παραμένει στη Ρουμανία, αποσωληνώθηκε!

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από τη Ρουμανία, και αφορούν τον τρίτο τραυματία φίλαθλο του ΠΑΟΚ, που παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, μετά το τραγικό δυστύχημα της Τρίτης (27/1), που στέρησε τη ζωή στους 7 συνεπιβάτες του.

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, ο συγκεκριμένος άνδρας, έπειτα από την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, δεν χρειάζεται την υποστήριξη των μηχανημάτων. Πλέον, αναπνέει κανονικά και έχει αποσωληνωθεί.

Το χειρουργείο κρίθηκε απαραίτητο λόγω οιδήματος στον αυχένα του και με σκοπό να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές, με την όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται επιτυχώς και τον ίδιο πλέον να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Προληπτικά, παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να τον παρακολουθούν, ενώ η επιστροφή του στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, όταν κριθεί από τους θεράποντες ιατρούς πως είναι σε θέση να ταξιδέψει.