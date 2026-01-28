Ο Κολοσσός ενισχύθηκε στη μάχη για την παραμονή με τον Κεόντρε Κένεντι

Ο Κολοσσός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Κεόντρε Κένεντι, ανακοινώνοντας την προσθήκη του Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα της Ρόδου στη μάχη για την παραμονή.

Ο Κολοσσός Ρόδου ενισχύθηκε με την προσθήκη του Κεόντρε Κένεντι, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, συμμετέχοντας στην Αδριατική Λίγκα και στο Basketball Champions League.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο 6.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ στο BCL και τίθεται στη διάθεση του Άρη Λυκογιάννη για το υπόλοιπο της σεζόν, με τους Ροδίτες να παλεύουν για την παραμονή στη Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Κεόντρε Κένεντι.

Ο Κεόντρε Κένεντι είναι γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου του 2000 στην Ατλάντα των ΗΠΑ και με ύψος 1,98μ. αγωνίζεται ως γκαρντ/φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα από το 2019 μέχρι το 2022 αγωνίστηκε στο UMBC και τη σεζόν 2022/23 στο UNC Greensboro.

Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν τη σεζόν 2023/24 στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας με την Τορίνο. Την επόμενη χρονιά έπαιξε στη Γερμανία με τους Τάουερς Αμβούργου και στην Πολωνία με την Τρεφλ Σόποτ.

Φέτος, ξεκίνησε τη σεζόν στη Σερβία με τη φανέλα της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, όπου σε 25 αγώνες σε Αδριατική λίγκα και Basketball Champions League είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, σουτάροντας με ποσοστό 44% στα τρίποντα».