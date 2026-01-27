Παίκτης του Κολοσσού είναι ο Κιόντρε Κένεντι ο οποίος συμφώνησε με την ομάδα της Ρόδου έως και το τέλος της αγωνιστικής σεζόν.

Ένας παίκτης εμπειρία και παραστάσεις από το Eurocup με τη φανέλα του Αμβούργου θα γίνει κάτοικος του σμαραγδένιου νησιού για τους επόμενες μήνες. Ο λόγος για τον 25χρονο και ύψους 1.97 μέτρων, Κιόντρε Κένεντι ο οποίος θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Άρη Λυκογιάννη.

O Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Αδριατική Λίγκα με τη φανέλα της Σπαρτακ Σουμπότιτσα έχοντας κατά μέσο όρο 6.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 16.5 λεπτά συμμετοχής.

Ουσιαστικά θα αποτελέσει τον 8ο ξένο της ομάδας καθώς ο Κολοσσός έχει ήδη έξι στο ρόστερ του και δη τους Γκούντγουιν, Ραντλ, Μακ, Νίκολς, Γκαλβανίνι, Άκιν και Μπάρμπιτς, με τον τελευταίο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.