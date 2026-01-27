ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ
Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.
Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.
Ο ΕΣΑΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν.
Η ανακοίνωση
«Η οικογένεια της Stoiximan GBL, με οδύνη εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Οι ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
Η οικογένεια της Stoiximan GBL, με οδύνη εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Οι ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.#StoiximanGBL #GBL pic.twitter.com/uYoLMkF8b0— GBL (@StoiximanGBL) January 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.