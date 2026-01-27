Ο ΕΣΑΚΕ εξέφρασε την βαθιά του θλίψη μέσω ανακοίνωσης για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Ο ΕΣΑΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν.

Η ανακοίνωση

«Η οικογένεια της Stoiximan GBL, με οδύνη εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Οι ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».



