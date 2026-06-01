Ο Νίκος Περσίδης αναμένεται να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ και ο ίδιος αποκάλυψε τις συζητήσεις που είχε τόσο με την ομάδα, όσο και με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Νίκος Περσίδης και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν, όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta.

Μάλιστα, ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3 μίλησε για τις συζητήσεις που είχε με την ομάδα και τον Αντρέα Τρινκιέρι για την παραμονή του.

Αναλυτικά

Για τη σειρά των ημιτελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Είχαμε την ευκαιρία μας, να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ και τότε, θα μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι στο Παλατάκι. Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ εύστοχος από τη γραμμή των τριών πόντων, ήταν πιο προετοιμασμένος και γι’ αυτό, πήρε τη νίκη».

Για τους φετινούς στόχους του ΠΑΟΚ: «Ήταν πολύ γεμάτη χρονιά. Ο στόχος της καινούργιας διοίκησης ήταν η 3η θέση στην Ελλάδα και επιτεύχθηκε. Ο άλλος στόχος ήταν το ευρωπαϊκό, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά και φέτος. Πήραμε πάρα πολλά από αυτό το ταξίδι. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά και θα δούμε».

Για την έλευση του κ. Μυστακίδη: «Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, οπότε όποιος παίκτης έρχεται είτε στην αρχή, είτε στα μέσα της χρονιάς, πρέπει να αποδείξει και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό.

Η ομάδα είχε στηθεί για να πρωταγωνιστήσει στο FIBA Europe Cup και στο ελληνικό πρωτάθλημα να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Στα μέσα της χρονιάς που έγιναν κάποιες αλλαγές, υπήρξε ένα διάστημα προσαρμογής για τους νέους παίκτες. Θεωρώ ότι εν τέλει, δέσαμε αρκετά σαν ομάδα και πετύχαμε την τρίτη θέση».

Για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ: «Θα γίνουν αρκετές αλλαγές, εντός και εκτός γηπέδου και στις εγκαταστάσεις και σε πολλά άλλα πράγματα. Εμένα ο ΠΑΟΚ μου έχει δώσει την ευκαιρία και με έχει βοηθήσει πολύ να αναδειχθώ σαν παίκτης και να δείξω τι μπορώ να κάνω. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις. Θα το δείτε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε μιλήσει με τον κόουτς Τρινκιέρι. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα αναγνωρίζει τη φετινή μου προσπάθεια και θα δούμε τις επόμενες μέρες».